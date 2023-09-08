快訊

基泰大直塌陷 營造大老指「基地直接廢了」：未來賠償金10億跑不掉

U18世界盃／中華隊微調打線拚冠軍賽門票 考量腳程+作戰

瑞基營收／8月年減46.7% 布局插旗歐洲伴侶動物市場

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

瑞基海洋生技（4171）今日公告8月合併營收1,883萬元，年減46.71%；1-8月累計營收1.57億元，較去年同期減少75.03%。

瑞基深耕多元市場，持續拓展畜產版圖。8月中，邦交國聖克里斯多福及尼維斯聯邦大使到訪瑞基，針對POCKIT Central平台於防疫應用深入交流；月底赴越南與菲律賓推廣豬場防控應用。伴侶動物與獸醫市場，瑞基插旗歐洲，POCKIT Central獲獸醫單位喜愛，已安排9月赴義大利裝機與教育訓練。人病方面，台灣南部登革熱疫情因颱風雨後有增溫趨勢，印尼等東南亞地區亦有疫情傳出，瑞基已提高登革熱檢測產品備貨量因應。

新市場方面，次世代定序 (NGS) 前處理相關應用之平台積極開發中，預計於2023醫療科技展展出新品；毒品鑑識科市場，計畫於10月偵查科技與鑑識科學研討會發表相關論文，可望為瑞基市場布局帶來正面效益。瑞基持續行動，逐步實踐One Health（健康一體）產業布局目標。

瑞基 疫情 登革熱

延伸閱讀

高雄本土登革熱+7 衛生局：社區感染風險增

台南多處工地查獲陽性孳生源 市府勒令停工及公布建案

孟加拉登革熱史上最慘 台灣病例創8年新高

雲林登革熱累積319人 已9鄉鎮淪陷11鄉鎮「挫咧等」

相關新聞

桃園機場暑假客運量逾671萬超過預期 北美、中東旅客超越疫前水平

疫後復甦力道強勁，暑假進出桃園機場旅客人數較預期大增21萬人次，機場公司今（8）日表示，暑假客運量逾671萬人次，超過原...

星宇航空10月29日起東京航線增為每日三班 大阪及札幌航線放大機型

赴日旅遊不再一位難求。星宇航空（2646）宣布自10月29日起實施之冬季班表，東京航線新增JX804/805航班，由每日...

支持政府離岸風電政策 台灣首艘大型佈纜船明年啟用

支持政府離岸風電政策，東方風能(DFO)科技公司今(8)日宣布，斥資6億元採購全新的「船舶海纜槽」與佈纜設備，將配置於旗...

SCFI運價指數紅翻黑、跌破千點 周跌幅3.33%

SCFI貨櫃運價指數本周由紅翻黑，北美線上周強勁反彈後，本周轉跌，拖累最新今(8)日出爐上海集裝箱出口(SCFI)運價指...

北巿景豐一區社宅今上梁2024完工 供90戶入住

台北市文山區景豐一區社會住宅新建工程今天舉辦上梁典禮，台北市工務局水利工程處工務科科長羅木榮表示，該社宅的基地面積為24...

台中買房難、入住更難 年輕人曝辛酸史

政府近年重拳打炒房，但台中房價飆升，讓不少年輕人大嘆難買房，入住更難，近期交屋的李姓上班族說，政府打房課重稅，結果還不是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦