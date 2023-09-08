瑞基營收／8月年減46.7% 布局插旗歐洲伴侶動物市場

瑞基海洋生技（4171）今日公告8月合併營收1,883萬元，年減46.71%；1-8月累計營收1.57億元，較去年同期減少75.03%。

瑞基深耕多元市場，持續拓展畜產版圖。8月中，邦交國聖克里斯多福及尼維斯聯邦大使到訪瑞基，針對POCKIT Central平台於防疫應用深入交流；月底赴越南與菲律賓推廣豬場防控應用。伴侶動物與獸醫市場，瑞基插旗歐洲，POCKIT Central獲獸醫單位喜愛，已安排9月赴義大利裝機與教育訓練。人病方面，台灣南部登革熱疫情因颱風雨後有增溫趨勢，印尼等東南亞地區亦有疫情傳出，瑞基已提高登革熱檢測產品備貨量因應。

新市場方面，次世代定序 (NGS) 前處理相關應用之平台積極開發中，預計於2023醫療科技展展出新品；毒品鑑識科市場，計畫於10月偵查科技與鑑識科學研討會發表相關論文，可望為瑞基市場布局帶來正面效益。瑞基持續行動，逐步實踐One Health（健康一體）產業布局目標。