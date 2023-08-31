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台中「文公館」開業半年就摘星 業者：服務也要跟上星級水準

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
有別於常見的合菜模式，文公館採取套餐式、一人一份、按位上菜的邏輯。圖／擷取自文公館臉書
有別於常見的合菜模式，文公館採取套餐式、一人一份、按位上菜的邏輯。圖／擷取自文公館臉書

《台灣米其林指南2023》星級餐廳名單今日公佈，位在台中市西屯區的「文公館」從今年2月營運至今，吸引許多饕客慕名朝聖，今年更摘下米其林一星。文公館創辦人劉獻馳表示，對於摘星，感到相當惶恐，因為餐廳還有很多需要調整的地方，像是外場服務都要跟上星級水準。

「文公館」是位在西屯區老字號旅館中的時尚中式餐廳，用餐環境典雅，且店家依時令季節，以精緻的法式料理手法，推出顛覆傳統的台菜套餐。

有別於常見的合菜模式，文公館採取套餐式、一人一份、按位上菜的邏輯。劉獻馳表示，這樣精緻及個人化的用餐模式，在中國已有很長時間，但是台灣比較沒有類似的餐廳，多數仍以桌菜為主，儘管是套餐，也是將合菜分為小盤，但是文公館除了料理，更著重於擺盤，「讓中餐也可以很唯美的品嘗」。

文公館開業半年就摘星，劉獻馳說，目前餐廳有兩個主廚，兩位主廚在菜單上已融合、調整得很好，但對於摘星，他相當惶恐，他認為餐廳需要調整的地方還很多，像是在外場服務上需要再努力，必須要跟上星級水準。

文公館目前共50個位子，剛開幕前3個月不好訂位，摘星後恐怕更是一位難求。劉獻馳說，目前用餐2至3周前預訂，應該都可以訂得到位，未來如果訂位人潮多，不排除拔掉電話線，改線上訂位或是限時開放電話訂位。

台中市西屯區的「文公館」從今年2月營運至今，吸引許多饕客慕名朝聖，今年更摘下米其林一星。圖／擷取自文公館臉書
台中市西屯區的「文公館」從今年2月營運至今，吸引許多饕客慕名朝聖，今年更摘下米其林一星。圖／擷取自文公館臉書

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