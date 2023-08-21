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大地酒店搶送禮商機 推出搭環保趨勢中秋禮盒

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
這次的「大地永月‧法式中秋」禮盒在外包裝的部分也寓有深意，以木盒為主體的設計不只雅致美觀，更可反覆使用，十分符合現今流行的環保趨勢。業者提供
這次的「大地永月‧法式中秋」禮盒在外包裝的部分也寓有深意，以木盒為主體的設計不只雅致美觀，更可反覆使用，十分符合現今流行的環保趨勢。業者提供

迎接2023年中秋節，大地酒店推出「大地永月‧法式中秋」禮盒，喜歡西餐廳李建嶔點心主廚以布列塔尼酥餅為基底，研發「花漾」、「果香」、「東賞」等三大系列，每種系列各有兩款口味，打造出層次豐富、別具風味的六款月餅，即日起至8月31日前訂購，可享早鳥優惠價。

大地酒店表示，這次的「大地永月‧法式中秋」禮盒在外包裝的部分也寓有深意，以木盒為主體的設計不只雅致美觀，更可反覆使用，十分符合現今流行的環保趨勢，提袋樣式則以可愛的兔子與高掛在空中的月亮，勾勒成一幅「玉兔奔月」景象。

其中，「花漾」系列以花瓣入餡，「玫瑰金棗」使用天然玫瑰花瓣入餡，並結合在地食材金棗醬呈現酸甜風味，手工揉製酥脆餅皮搭配酸甜回甘的金棗風味，是入秋之際最幸福的滋味。而「桂花栗子」以純天然桂花瓣搭配焦糖栗子，栗子營養價值甚高，切丁後的口感讓整體層次更為鮮明，桂花清新的香氣則帶出高雅的質感。

「果香」系列強調水果的香氣，「百香金柚」是以白鳳豆製成的豆沙餡，佐上百香果及金黃柚子皮，果香引領著發酵奶油的香氣，口感細緻綿密，酸甜而不膩口。「酒釀桂圓」先以蘭姆酒浸泡台灣上等桂圓使其入味，再搭配白鳳豆沙慢火燉煮熬製而成的酒釀桂圓餡，桂圓果肉風味香濃，令人回味無窮。

「東賞」系列主打東方傳統風味，「東方棗泥」中循古法製成的餡料綿密順口，配以酥脆的餅皮，這款傳統經典的口味，最適合搭配茶品一起享用。「養生五榖」使用營養價值高的五穀雜糧，減醣降脂無負擔，豐富立體的口感呈現多重享受，是一款既有新意又符合健康的創意月餅。

「大地永月‧法式中秋」禮盒，研發「花漾」、「果香」、「東賞」等三大系列。業者提供
「大地永月‧法式中秋」禮盒，研發「花漾」、「果香」、「東賞」等三大系列。業者提供

中秋節 月餅

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