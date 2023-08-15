新潤建設帶頭衝 北士科新洲美段首發百億案 「士科大院」最快年底登場

今年上半年北投在北士科重劃區新案順銷帶動，總銷金額達280億元、登台北市買氣最強區；新潤建設機構董座黃文辰表示，北士科接下來將帶進逾3萬就業人口，區域需求看好，將連推三大新案，包括「新洲美段」首發案、案量估破百億元，用最強產品與自住客直球對決。

有台北市最後一塊重劃區之稱的北士科重劃區，全區面積約94.29公頃，擁有「軟橋段」、「新洲美段」兩大區塊，吸引超過30家建商插旗；去年「軟橋段」率先發動攻勢，在華固、國泰建設等最強建商第一波帶動下，區域房價不僅站穩三位數，部分建案每坪成交均價更衝上120萬元大關。

據住展雜誌最新統計，今年上半年北投區以總銷售金額約280.04億元，拿下北台灣新屋銷售金額第三名，更是今年台北市買氣最旺區；今年「新洲美段」接棒演出，在首發案、新潤建設機構旗下總銷估120億元的「士科大院」最快年底率先發動下，後續買氣如何、將成為北士科重劃區買氣能否續航的關鍵觀察指標。

黃文辰昨在「士科大院」動土典禮中表示，《平均地權條例》新法上路後，新屋市場「個案表現」明顯。觀察手中在線銷售新建案銷況，感受到自住客對好產品的強烈需求，只要區域擁有建設題材、新案位置佳、產品規劃不錯等條件，且建案價格合理，自住客戶有感之下，順銷不是問題。

他指出，以台北市來說，北投士林科技園區（北士科）將打造成為「智慧健康」與「數位技術服務」為主軸的產業園區，已吸引金仁寶集團、新光人壽、中鼎等大企業布局，未來初估至少帶進約3.5萬就業人口紅利。

黃文辰強調，看好北士科的房市需求力道，加上市場由剛需買盤接手，九月起將三連發，陸續推出「士科潤山」、「士科潤心」、「士科大院」等新案，其中總銷估達120億元的「士科大院」，是有水岸景觀宅為訴求的「新洲美段」首發案，希望用國際化的規格和設計、打造最強CP值（產品價值與價格比較）建案，讓自住買方有感。