內政部次長花敬群今宣布 高市社宅數將加碼到1.8萬戶

高雄市社宅興建數量原訂1.5萬戶，兼任國家住都中心代理董事長的內政部次長花敬群今早在「本和安居」動工現場宣布 ，年底將加碼到1.8萬戶，據國家住都中心統計，目前高雄已決標18處社宅，共9214戶，規劃中還有6240戶，共1萬5454戶，今年底可望力拚達到1萬8361戶。

斥資12億9086萬元的高雄三民區「本和安居」社宅今天動土，共將興建245戶，116年完工。室內規畫單人套房、雙人房及3房等多元房型，配置比例分別是6:3:1。基地位在高市三民區本和滯洪池公園南側，建蔽率40%，公設計為32%，建築量體配置退縮，設大面積綠地，開放社區公享。包括市長陳其邁及議長康裕成都表示，未來啟用絕對「搶手」。

市長陳其邁受訪時表示，高雄市社宅的數量，在花媽市長時代規畫481戶，韓市長是0，他任內規畫1萬2千戶，後來增加到1萬5千戶，目前已完工608戶，已動工的約7000戶，有4000戶已決標準備動工，4000戶規劃設計當中，目標是1萬5千戶，希望讓市民朋友用較低的成本，享有同樣居住權利。