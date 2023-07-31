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平均地權條例剛上路 7月成屋市場冷清

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住商機構今（31）日發布旗下門市交易量，7月交易量，月減5.9%、年增2.18%，區域表現上除桃園、台中外，其他各都均優於去年同期，若與上月相較，新北量增7.4%，其餘區域觀望意味濃。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，7月為平均地權條例上路後第一個月，由於規定眾多，買方觀望氣氛濃厚，影響交易熱度。

徐佳馨表示，綜觀六都交易多數優於去年同期，但又以新北表現最佳，推估買方看預售價格修正空間小，加上交易受限，買氣轉進成屋，使得買氣明顯提升。

在成交價格帶上，北北桃中1,500萬以下，台南高雄1,000萬以下，兩房以上規格依舊是市場主力，屋主態度最為強硬。另區域價格落在中高價格帶的產品成交難度明顯增加，北市4,000萬以上、新北3,000萬以上，其他縣市2,000萬以上產品，因為私法人無法購買住宅，交易遲緩，加上該產品多為換屋客，縱然央行選擇性信用貸款能切結購屋，但第二屋苦主仍不想給自己太大壓力，買方加價意願低落。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，過往經驗只要有新法上路，交易量多會提前反應，平均地權條例對於讓7月交易盤整，但目前仍未看到足以讓屋主降價的關鍵破口，也讓成屋交易市場更顯冷清。

平均地權條例

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