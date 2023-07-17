避免小琉球、墾丁缺水危機 牡丹水庫下游備援管線完工

台水公司今（17）日表示，為強化屏東地區供水韌性，行政院於2020年9月核定台水公司辦理全國17條調度備援幹管，特別納入牡丹廠下游四重溪至統埔複線工程與牡丹廠下游石門古戰場至光復橋複線工程，未來將提供「備援」及「調度」功能，可有效提升牡丹供水系統的效能。

台水公司表示，屏東地區每日用水量約19萬噸，主要由牡丹淨水廠提供約7萬噸，供水範圍包含屏東縣東港、林邊、新園、枋寮、佳冬、枋山、琉球、恆春及滿州等鄉鎮，供水用戶約7.6萬戶，過去除假日、旅遊旺季尖離峰用水調度不易外，如遇災損或設備故障等狀況，復水時間亦較長，尤其在疫情趨緩後，墾丁、小琉球等知名風景區出現報復性旅遊人潮，造成用水量激增，備援管線完工後可紓緩用水壓力，使供水可更加穩定。

牡丹廠下游管線主要位於屏199縣道由牡丹水庫往石門古戰場及統埔方向，其中，牡丹廠下游石門古戰場至光復橋複線工程已於2022年9月完成通水；四重溪至統埔複線工程則在今年7月10日全線完工，兩項總投入經費約三億元，可適時發揮調配功能，以避免去年暑假旅遊旺季恆春墾丁及小琉球等地區缺水危機再次發生，滿足民眾用水需求。