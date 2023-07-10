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東陽副董事長吳永茂 看好新能源車業績第4季展現效益

經濟日報／ 記者邱馨儀／台南即時報導
吳永茂（左）看新能源車市場，說要謹慎，右為吳永祥（邱馨儀／攝）
吳永茂（左）看新能源車市場，說要謹慎，右為吳永祥（邱馨儀／攝）

東陽（1319）成功切入新能源車市場，大陸三座OEM新廠將陸續貢獻營收，東陽副董事長吳永茂看好第4季將展現效益。

東陽總裁吳永祥也強調，新能源車強調輕量化，塑膠應用將愈來愈大，目前除了保險桿之外，東陽已應用至塑膠尾門將可供應豐田汽車，未來包括車門也將採用塑膠，一旦未來大量使用，東陽將可以不再重複投資，而且創造更大的效益。

東陽對應市場需求新增三座新廠，上海廠供應美系電動車，年產能140萬台套，從5月起試量產，安徽廠供應大眾Volkswagen，年產100萬台套，2023年11月量產，長春綠色智造基地則是供應一汽奧迪Audi，年產110萬台套，將在明年年底量產。

三座供應新能源車的新廠主要產品為前後保險桿、塑膠尾門、塑膠葉子板等較量化產品，而東陽在2025年時電動車營收比重有望從5到10%成長到25%到30%。

吳永茂也指出，大陸新能車廠大量釋出，形成供過於求以及市場競爭嚴重，東陽雖然看好新能源車的前景，但對於未來誰家勝出仍待觀察，東陽一定會慎選合作對象。畢竟電動車產業很複雜，產銷售修都是一條線，未小理三家新能源車廠東陽都有提供，但東陽都謹慎小量的做，以減少風險。

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