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第16屆陽光棒球夏令營熱鬧登場 打造台中運動友善城市

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
夏令營由立法委員張廖萬堅與中職會長蔡其昌主持開球。記者宋健生/攝影
夏令營由立法委員張廖萬堅與中職會長蔡其昌主持開球。記者宋健生/攝影

今年邁入第16屆的陽光棒球夏令營，今(4)日舉行開球開幕式，主辦的立法委員張廖萬堅特別邀請中職會長蔡其昌與經典賽國手中信兄弟吳哲源、富邦悍將曾峻岳，以及曾於日、台兩地職棒發展的陽耀勳、曾獲中職打擊王、安打王的張正偉等四位球星擔任神秘嘉賓。

四位球星將擔任技術分享指導，要讓營隊的孩子盡情地在球場上揮汗奔跑，過一個最棒的暑假。現場同時為日前才引退的張正偉獻花，小朋友第一次與球星近距離接觸，個個難掩興奮之情。

張廖萬堅表示，他創立陽光城市發展協會，並自2004年開始舉辦棒球營，期間除因疫情停辦外，今年已邁入第16屆。而為期4天的棒球夏令營由於口碑佳，為求公平，一律開放現場報名，不但清晨6點多就有家長自備板凳排隊，而且不到半小時即秒殺額滿。

值得一提的是，今年擔任小教練的中山國中棒球隊球員們，剛拿下華南金控盃全國冠軍，將代表台灣參加2023年第11屆亞洲(U15)青少棒錦標賽。

該校是台中青少棒的勁旅強隊，由藍文權總教練執掌兵符，曾榮獲2014、2015及2022 LLB 世界次青少棒冠軍，除此之外，成軍至今出了不少台灣職棒好手，甚有已畢業大學長曾是國家隊的主力先發捕手，培訓成績十分優異。

張廖萬堅時任市議員任內，即大力協助西苑高中成立青少棒及靑棒隊，並贏得不少國內外獎項與榮耀，也曾數度代表台灣率隊贏得青棒、青少棒的世界冠軍。

擔任立委後繼續關心台中的基層棒球發展，除了棒球外更協助足球、籃球、直排輪及曲棍球等多項運動爭取專業球場、場地修繕經費，也在立法院成功推動運動產業發展條例保障運動選手權益，努力讓台中成為一座運動友善城市，出席開幕式的球星投手曾峻岳，即是出自西苑高中棒球隊。

今天的開幕式，除邀請到吳哲源、曾峻岳、陽耀勳、張正偉擔任棒球夏令營的神秘嘉賓與技術指導，球星們現場與小朋友分享各自的球場經驗，並教導學習團隊精神與自身態度，遠比球技還要重要的觀念，鼓勵在場的小學員，開心體驗棒球樂趣，為自己的暑假留下珍貴的回憶。

主辦單位陽光城市發展協會理事長李文烈說，營隊循往例提供部分名額，讓弱勢學童免費參加一起體驗進球場、打棒球的樂趣。

李文烈表示，大家都說台灣國球是棒球，但很少人願意主辦基層營隊讓孩子體驗棒球運動，感謝創會榮譽理事長張廖萬堅的堅持，用16年的時間，讓為數眾多孩子了解這項運動，這是一件不容易的事。

四天的棒球營隊裡，透過分組團隊模式，讓小朋友學習互助與團體榮耀的爭取，更能讓小朋友親身體驗投接球、揮棒與跑壘的樂趣，讓孩子盡情地在球場上揮汗奔跑，過一個最棒的暑假。

今年邁入第16屆的陽光棒球夏令營，今日舉行開幕式，大家一起開心拋帽。記者宋健生/攝影
今年邁入第16屆的陽光棒球夏令營，今日舉行開幕式，大家一起開心拋帽。記者宋健生/攝影

運動 營隊

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