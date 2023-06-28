和泰集團捐千趟 yoxi 接送及志工服務 支持麥當勞叔叔之家

和泰集團「移動公益幸福行動」自2022年起運用本業交通共享移動服務，與新北、臺中社會局合作，透過yoxi接送超過800位弱勢對象就醫、就學、短程出遊以及社工特殊出勤。今年，和泰集團攜手純青基金會，與麥當勞叔叔之家慈善基金會合作，捐贈遠地就醫病童家庭千趟yoxi交通接駁服務，服務將於7月啟用，期待透過yoxi資源減輕病童家庭頻繁往返就醫的交通負擔。

根據衛福部統計資料，臺灣19歲以下因癌症、心臟病、罕見疾病的就醫人次一年約24萬，若居住地距離較遠，許多家庭將面臨帶著病童舟車往返的身心壓力以及交通住宿的額外經濟負擔；透過免費住宿與關懷服務，麥當勞叔叔之家慈善基金會期望為這些跟病魔奮鬥的家庭提供一個「出門在外的家」。

和泰集團「移動公益幸福行動」致力於滿足台灣各角落的交通移動需求，積極透過本業資源擴大企業社會影響力。觀察到住宿於台北麥當勞叔叔之家的病童家庭為了得到合適的治療照護，必須頻繁地在醫院與台北麥當勞叔叔之家，辛苦來回奔波就醫、回診、復健等，為減輕病童與家庭的交通負擔，主動聯繫接洽麥當勞叔叔之家慈善基金會，展開「移動公益幸福行動」專案合作，由和泰集團與純青基金會，捐贈千趟的yoxi交通接駁服務，幫助入住在台北麥當勞叔叔之家的遠地就醫病童家庭，在就醫期間能獲得更舒適的移動方式。

此外，為了號召更多集團同仁共同參與，並帶給家庭溫暖陪伴，和泰集團參與近20場台北麥當勞叔叔之家的「主廚到我家」志工活動，招募公司同仁擔任志工準備佳餚，到台北麥當勞叔叔之家為病童家庭愛心上菜，並贈送TOYOTA模型車給病童，為他們加油打氣。