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6月購買房地產信心下滑 台灣房屋：房市出現5變化、今年量縮價盤

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台灣經濟發展研究中心今（27）日發布6月的消費者信心指數（CCI），其中「購買房地產時機」指標部分，6月調查結果為105.25點，雖較上月下降0.1點，但分數仍落在100至200之間的「偏向樂觀」。房仲業者指出，今年在打炒房發酵下，房市將出現五大變化，預估全年將是量縮價盤走勢。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，6月購屋信心微幅下滑，影響關鍵仍是政策，首先，央行6月中旬的理監事會議，無預警對六都及新竹地區等8縣市的自然人第二戶貸款，祭出上限7成且無寬限期的信用管制，打亂換屋族計畫；加上7月平均地權新制即將上路，屆時新建案的流通性大為受限，私法人購置住宅也將被管制，使民眾對房市的信心趨向保守。

周鶴鳴指出，雖然房市的政策利空盤旋，但央行升息喊卡，讓過去五度加壓的房貸族能暫時鬆口氣，且國內外仍持續面臨通貨膨脹，即便近期的CPI年增率略有回落，但還在2%警戒值之上，因此抗通膨的置產需求仍在，高收益性產品也買氣也因而相對穩定；同時剛性自住買盤，也可能趁著多空拉鋸之際，鎖定低總價物件伺機進場，所以6月「購買房地產時機」指標雖降，但調查仍連續34個月呈現樂觀態度。

周鶴鳴進一步分析，在打炒房政策發酵下，預估後續房市將出現5大變化。第一，限貸抑制投資盤，房市交易量縮；第二，換屋族策略調整，先賣清償再買；第三，換屋自備款提高，重整財務規劃；第四，新案銷售期拉長，推案腳步放緩；第五，管制區買盤外移，外圍區域增溫。至於全年房市展望，也將續朝「量縮價盤」的走向發展。

六月份消費者信心指數各項指標比較表。資料來源／台灣房屋
六月份消費者信心指數各項指標比較表。資料來源／台灣房屋

房市 炒房 房地產

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