王品董事長陳正輝拍板8年計畫 市值要達到1千億元水準

王品（2727）董事長陳正輝表示拍板有一個8年計畫，市值要從現在260億，達到1千億元水準；要達到這樣的水準，首要營收、獲利一定要好，預估王品每年營收以20%年增率為目標；其次，考量到長期競爭力，以健康方式擴張股本，要達到市值1千億元，股本一定要再膨脹，預估會同步成長一倍水準。

王品董事長陳正輝表示，已擘畫未來「千億市值」計畫，希望能邁向市值1,000億。法人表示：王品集團若能以每年營收以20%為目標成長，並以健康方式適度擴張股本，很有機會達成千億市值的目標。

陳正輝表示，首先，王品台灣每年營收成長率要維持20%，這樣的年增率要維持8年時間，將持續多品牌策略，以現有五大事業群：精緻餐飲、休閒餐飲、火鍋、泛中餐與快食尚為核心，深耕火鍋、鐵板燒與燒肉市場，並善用集團供應鏈能量，達到快速展店、垂直搶佔市占率綜效，對於台灣市場下一步展望樂觀。

王品也會從過去餐飲輕資產的模式，慢慢跨足製造餐飲供應模式，還可以提供更多零售業發展，以這樣的市場需求，股本要從現在的7.7億元不斷增加，預計會增加到10至12億元。

至於大陸布局的部分，中國大陸布局當中，王品跟西堤是銷售最好的品牌，大陸的經濟大環境不好，面臨產業撤退潮，本身內需不好，廠商又在外移，布局更小心，未來會持盈保泰；是否擴大中國大陸市場布局，要視大陸的復甦情況，餐飲的布局一定要跟著內需經濟大環境一起走。