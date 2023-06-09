捷流5月營收2.47億元、年增4.5％ 連三月改寫同期新高

疫情解封後，台灣進口小客車形勢一片大好，累計今年前四月，台灣人一共買進了850億元進口小客車，創歷年同期新高。啟人疑竇的是，進口小客車在台灣賣得比全球貴，加上售後保修費用、時間成本高，比起國產車看似更不親民，為何國人還是獨鍾進口車，買車的熱情為何持續高漲？

2023-06-09 18:58