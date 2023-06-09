捷流5月營收2.47億元、年增4.5％ 連三月改寫同期新高
國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）受惠客戶拉貨動能維持穩定成長，5月自結合併營收2.47億元，月增4.6%、年增4.5%，已連續三個月改寫同期新高；累計前五月合併營收達11.48億元、年增5.3%，同步續創歷年同期新高。
捷流指出，除了客戶拉貨動能暢旺，集團也陸續出貨給亞洲區最大電子暨雲端數據中心品牌商擴建案，以及台灣及東南亞公共電廠專案的業務突破。看好客戶訂單需求將堆疊集團整體業務接單表現，並持續挹注下半年良好營運動能。
捷流表示，集團在工業閥門產品擁有豐沛的研發能力及高品質量產技術，可有效滿足客戶高度客製化需求等服務，已成為石化、能源、船舶、半導體暨電子等多元產業國際級客戶的重要合作夥伴。
另一方面，觀察石化業主要客戶仍持續進行海內外產能擴建與去瓶頸工程計畫，以及全球最大晶圓代工廠多地持續擴建新廠等，皆有助於創造捷流良好業務接單條件，增添營運成長動能。
展望未來，捷流持審慎樂觀看法，表示看好各產業主要客戶訂單出貨需求暢旺，並積極擴大整體業務接單，有望持續墊高整體在手訂單量能，以及訂單出貨表現。
除此之外，為集團永續競爭力、接軌ESG國際趨勢，並與客戶共同建構永續供應鏈價值，捷流陸續規劃進行溫室氣體盤查、碳足跡等，積極推動企業朝永續經營、減碳、綠色供應鏈目標邁進。
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