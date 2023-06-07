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新纖跨足衣物回收 攜手 Ambercycle 推動循環經濟

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

繼寶特瓶回收後，新光合纖（1409）正式跨足衣物回收，今（7）日宣布與洛杉磯循環織品材料公司Ambercycle簽署合作備忘錄，未來將一起加快使用再生材料 cycora®來生產高品質、高性能聚酯紗線，減少排放、降低對原材料的依賴，並避免舊衣物被送到垃圾掩埋場之命運，以滿足行業需求的增加，促進循環經濟更向前邁進一步。

新纖化纖部門協理胡平一表示，Ambercycle所生產的紡織廢棄物再生聚酯纖維是市面上品質最佳之一，新纖能夠使用cycora®製造出其他材料無法做到的性能的特殊紗線產品。而透過新纖一流的製造能力和Ambercycle在再生技術方面的專業知識，可以快速擴大再生紗線的製造，將報廢紡織品從垃圾掩埋場轉移，可大幅減少排放並最大限度地減少對原始資源的需求。

Ambercycle聯合創始人兼首席執行官Shay Sethi則指出，Ambercycle專注於創造新穎的循環產品，這與新光希望通過採用cycora®再生聚酯來增強其可持續性產品的目標完美契合。「我們正在快速擴大我們的生產能力，以便盡快提供循環材料並使其易於獲得和應用。」

新纖表示，目前僅有不到1%的舊衣物通過閉環系統進行回收再利用。此次雙方合作帶來的商業規模生產，將使品牌和製造商能夠無縫整合和商業化循環材料，將其融入現有供應鏈中，有助於改善整個服裝供應鏈的永續性，實現更環保、更循環使用的紡織品生產。

自2021年以來，Ambercycle就與新光合成纖維公司緊密合作，開發和生產含有cycora® 材料的高性能紗線。Ambercycle和新光合成纖維公司都擁有長期目標和堅定的承諾，致力於實現服裝領域的真正循環再生利用。

新纖 廢棄物

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