快訊

性騷案連環爆 賴清德：黨務主管若隱匿不報永不任用

萬泰科第3季業績小幅優於第2季 下半年優於上半年

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

萬泰科（6190）2023年第3季業績將小幅優於第2季，下半年優於上半年，由於整體市場能見度不高，目前比較保守，該公司積極提升資料中心高速傳輸網路線，以及汽機車線的生產比重，來提升獲利與毛利率。

萬泰科今（7）日舉行股東會，董事長張銘烈表示，今年該公司發展，將擴大北美網路用線的開發，強化東南亞市場布局，增加生產能力與生產線種，至於台灣廠在設備汰舊換新後，發展為線纜群研發中心，並藉由擴大中國大陸內銷業務發展，讓東莞廠深耕中國大陸市場，同時透過東南亞泰國、越南廠接收由中國大陸移出的客戶機會。

萬泰科說，目前能見度不高，保守一點，2023年下半年會比上半年好一些，第3季進入傳統旺季，第3季業績將比第2季小幅成長。至於目前客戶端庫存狀況？該公司表示，客戶端庫存有在消化，趨向正常，現在的問題是需求，不確定性較高，使得該公司偏向保守。

由於目前景氣不確定性較高，萬泰科2023年積極擴展毛利較高的資料中心用線，以及汽機車用線，今年在汽機車用線要獲得更多日商認證，需要一段時間，預估汽機車用線明年的成長最比較大。

至於在網路線方面，萬泰科說，高階6A以上的網路線成長動能大，主要是使用在資料中心，雖然這部分的總量不會增加，但是高階產品的出貨單價與毛利都較好，可藉此提升毛利與獲利。

低軌衛星方面，萬泰科表示，依照美系大客戶釋出的展望，今年出貨將從去年的150萬套，提升至300萬套，目前也在跟客戶開發高階商業應用產品。

萬泰科目前產品營收比重，網路線占35%最高，其次是家電等電子線28%、汽車9%、灌溉用線5-6%，其他約占兩成多。

萬泰科 東南亞

延伸閱讀

啟碁股東會通過5元現金股利 謝宏波看好未來兩三年成長

燁輝6月盤內銷降1500元 外銷跌70美元

大廠投入 串起太空產業鏈

以色列創投肯定台灣半導體實力 盼攜手攻太空兆元商機

相關新聞

73年老店變天？泰山詹家在股東臨時會大敗 靠法律戰扳回一城勝算多大？

歹戲拖棚的泰山經營權之爭，在大股東龍邦終於在股臨會上取得過半席次後，暫告一段落，但已經沒有全家股票的泰山，未來龍邦的主戰場在哪裡？

三立海董遺孀不滿被踢出董事會！控胞弟張榮華背信罪 士檢證實分案偵辦

三立媒體集團前董事長林崑海病逝，遺孀張秀發現胞弟張榮華，私下將22.7億資金貸款給張榮華擔任董事長的「蘇麗公司」，提出民...

台南仁德「類重劃」建案吸科技新貴 開價3字頭

台南「宗大青田」今(7)日公開，個案基地1,829 坪，透過「類重劃」概念開闢道路街廓、丘坡地景與街角廣場，並導入通用設...

疫後首見！西門町500坪整棟大樓 百萬元租出去了

內需消費持續復甦，西門町持續有大型物業順利出租，根據最新實價資料顯示，西門町中華路上有整棟500多坪大樓，以每月100萬...

成就善的循環！信義房屋邱瑞卿暖心服務當客戶後盾

在買賣屋的過程中，隨著房屋成交，仲介的任務也告一段落。售屋後若買賣雙方還有問題，往往需要自行處理，但信義房屋北屯松竹店邱...

地表最強燒肉丼？餐飲業再掀併購案 橘焱胡同宣布5千萬收購「開丼」

繼瓦城（2729）去年底宣布入主美式餐廳「樂子」，興櫃餐飲股橘焱胡同（2761）今（7）日宣布收購入主知名連鎖「開丼」，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦