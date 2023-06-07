萬泰科第3季業績小幅優於第2季 下半年優於上半年

萬泰科（6190）2023年第3季業績將小幅優於第2季，下半年優於上半年，由於整體市場能見度不高，目前比較保守，該公司積極提升資料中心高速傳輸網路線，以及汽機車線的生產比重，來提升獲利與毛利率。

萬泰科今（7）日舉行股東會，董事長張銘烈表示，今年該公司發展，將擴大北美網路用線的開發，強化東南亞市場布局，增加生產能力與生產線種，至於台灣廠在設備汰舊換新後，發展為線纜群研發中心，並藉由擴大中國大陸內銷業務發展，讓東莞廠深耕中國大陸市場，同時透過東南亞泰國、越南廠接收由中國大陸移出的客戶機會。

萬泰科說，目前能見度不高，保守一點，2023年下半年會比上半年好一些，第3季進入傳統旺季，第3季業績將比第2季小幅成長。至於目前客戶端庫存狀況？該公司表示，客戶端庫存有在消化，趨向正常，現在的問題是需求，不確定性較高，使得該公司偏向保守。

由於目前景氣不確定性較高，萬泰科2023年積極擴展毛利較高的資料中心用線，以及汽機車用線，今年在汽機車用線要獲得更多日商認證，需要一段時間，預估汽機車用線明年的成長最比較大。

至於在網路線方面，萬泰科說，高階6A以上的網路線成長動能大，主要是使用在資料中心，雖然這部分的總量不會增加，但是高階產品的出貨單價與毛利都較好，可藉此提升毛利與獲利。

低軌衛星方面，萬泰科表示，依照美系大客戶釋出的展望，今年出貨將從去年的150萬套，提升至300萬套，目前也在跟客戶開發高階商業應用產品。

萬泰科目前產品營收比重，網路線占35%最高，其次是家電等電子線28%、汽車9%、灌溉用線5-6%，其他約占兩成多。