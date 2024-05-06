微軟威州擴廠釋單可期 鴻海將迎新訂單

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

外電報導，美國總統拜登本周三（8日）將參訪威斯康辛州拉辛郡（Racine County），預期將著墨微軟在當地興建的資料中心。

業界看好，微軟威州資料中心位在鴻海威州拉辛郡的創新園區，微軟並將擴大當地相關投資，已宣布第一階段將投入10億美元（約新台幣322億元），鴻海（2317）為其重要夥伴，將迎來新訂單。

外電報導，微軟已開始興建威州第一座資料中心的建物，第一階段10億美元是最低限度的投資，本周三預期將宣布更大規模的資料中心擴張計畫，並創造更多就業機會。

微軟2022年宣布支付5,000萬美元，收購鴻海威州拉辛郡創新園區其中一塊315英畝土地，鴻海並將該筆土地所有權利轉讓予微軟。鴻海當時表示，出售該筆土地的決定，顯示公司致力進一步促進該地區科技努力的方向。

微軟總裁史密斯已在威州東南部與當地的商業領袖、教育家及其他地方官員會晤，並舉行閉門會議，顯示微軟在當地將有重要宣布。微軟北美雲端基礎建設土地併購主管AJ Steinbrecher之前與當地官員會晤時表示，該公司計畫投資數十億美元，發展雲端基礎建設。

威州 微軟 鴻海

延伸閱讀

川普團隊向金主報告：選情看漲 可搶下明尼蘇達和維吉尼亞州

美國安顧問蘇利文稱TikTok禁令「很合理」有信心年底見證成果

平民最高榮譽！奧斯卡首位亞裔影后楊紫瓊 獲拜登頒總統自由獎章

拜登新政策 10萬夢想生明年可望加入歐記健保

相關新聞

台積電先進封裝產能被訂光 輝達、超微一路包到明年

AI應用百花齊放，兩大AI巨頭輝達（NVIDIA）、超微（AMD）全力衝刺高效能運算（HPC）市場，傳出包下台積電今、明...

AI軍備競賽 專家看好台供應鏈

下月登場的台北國際電腦展將以「AI串聯、共創未來」為主軸，聚焦全球AI最新技術與產業趨勢，雖然資本市場已為AI題材瘋狂過數個波段...

微軟威州擴廠釋單可期 鴻海將迎新訂單

外電報導，美國總統拜登本周三（8日）將參訪威斯康辛州拉辛郡（Racine County），預期將著墨微軟在當地興建的資料...

台積電擴產 設備廠跟著火

台積電先進封裝產能吸引業界瘋搶，大舉擴增相關產能之際，SK海力士、美光、三星等三大記憶體晶片廠猛攻高頻寬記憶體（HBM）...

玉晶光進擊 搶食蘋果單

蘋果今年iPhone 16系列新機當中，可望有更多機種搭載潛望式鏡頭，為大立光下半年營運添新動能，不過，另一家蘋果鏡頭供...

友達董事長彭双浪：雙軸轉型 有底氣

海內外大型資金簇擁買進友達股票，肯定友達轉型與面板市況回春帶來的正面效益之際，友達董事長彭双浪也在股東會「致股東報告書」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。