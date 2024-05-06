微軟威州擴廠釋單可期 鴻海將迎新訂單

外電報導，美國總統拜登本周三（8日）將參訪威斯康辛州拉辛郡（Racine County），預期將著墨微軟在當地興建的資料中心。

業界看好，微軟威州資料中心位在鴻海威州拉辛郡的創新園區，微軟並將擴大當地相關投資，已宣布第一階段將投入10億美元（約新台幣322億元），鴻海（2317）為其重要夥伴，將迎來新訂單。

外電報導，微軟已開始興建威州第一座資料中心的建物，第一階段10億美元是最低限度的投資，本周三預期將宣布更大規模的資料中心擴張計畫，並創造更多就業機會。

微軟2022年宣布支付5,000萬美元，收購鴻海威州拉辛郡創新園區其中一塊315英畝土地，鴻海並將該筆土地所有權利轉讓予微軟。鴻海當時表示，出售該筆土地的決定，顯示公司致力進一步促進該地區科技努力的方向。

微軟總裁史密斯已在威州東南部與當地的商業領袖、教育家及其他地方官員會晤，並舉行閉門會議，顯示微軟在當地將有重要宣布。微軟北美雲端基礎建設土地併購主管AJ Steinbrecher之前與當地官員會晤時表示，該公司計畫投資數十億美元，發展雲端基礎建設。