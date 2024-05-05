大立光4月營收連續9個月年成長 5月估持平
光學鏡頭廠大立光公布4月自結合併營收新台幣34.58億元，比3月34.51億元小增0.2%，較2023年同期28.72億元增加20%，連續9個月呈現年成長。法人預估，大立光5月出貨動能將較4月持平。
累計今年前4月大立光自結合併營收147.71億元，較2023年同期120.07億元成長23%。
大立光統計，以4月出貨產品結構來看，1000萬畫素產品居多數，占比50%至60%，800萬畫素鏡頭產品占比約10%，2000萬畫素以上產品占比20%至30%，其他產品占比10%至20%。
大立光先前在法人說明會中表示，5月和4月動能與3月差不多，新型手機計畫升級鏡頭大部分集中在下半年，現有產能預計今年第4季將滿載，規劃2025年開出新產能。
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