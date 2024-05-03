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富采：聚焦核心事業 今年首季虧損大幅縮小

中央社／ 台北3日電

發光二極體（LED）廠富采董事長彭双浪今天表示，過去一年聚焦核心事業，整併、優化組織，今年第1季虧損已大幅縮小，盼未來1、2年看到綜效。

富采公布2024年第1季合併營收新台幣55.83億元，季增0.2%、年增18.1%；第1季虧損4.67億元，每股虧損0.62元，虧損較2023年第4季改善。

富采今天舉行線上法說會，彭双浪說明，各廠區整併後，營業項目回到核心專業，4月底董事會已通過，子公司晶電的微電事業停止營業，專注光電，以發揮更大綜效。

彭双浪指出，台灣各地及中國廠區也會持續優化，提高製造效率，輕裝上陣，盼今年更靈活應付未來競爭；雖然去年虧損，但仍以資本公積配發每股0.9元現金股利，盼長期支持股東得到回報。

他重申，推動三加一策略，包括光電半導體為主的車用、先進顯示、智慧感測及新領域發展新技智能。

富采子公司隆達董事長唐修穆表示，第1季車用產品占營收23%、資訊電子（IT）背光源占24%、感測占9%。

富采說明，車用、特殊照明產品都穩定成長，且逐季成長，透過一年整頓，讓營運績效成長，未來1到2年看到綜效。

產能利用率方面，藍光產能利用率約6成、紅光產能利用率6至7成、封裝產能利用率6至7成；第1季底產能利用率提升，閒置產能提列費用7.2億元，較第4季降1.3億元，第2季還會再降，不會有太多庫存。

富采子公司晶電董事長范進雍說明，微發光二極體（MicroLED）車用產品量產大約在2年以後。

彭双浪 產能利用率

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