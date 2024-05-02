義隆法說會／Q2展望有可能比Q1稍好 下半年估優於上半年

觸控IC大廠義隆（2458）於2日舉行法說會，該公司預期，第2季營收將介於30億至33億元之間，約季減3.4％至季增6.2％之間，近期客戶持續拉貨，因此本季表現可能比首季稍好，且從客戶端訊息來看，下半年應可優於上半年。

義隆首季合併營收為31.06億元，季減0.2％、年增29.1％ ，歸屬母公司業主淨利為6.83億元，季增18.6％、年增1.22倍，每股純益為2.4元。

關於第2季展望，義隆預估，營收將介於30億至33億元之間，毛利率則介在47％至49％間。