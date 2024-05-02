義隆法說會／Q2展望有可能比Q1稍好 下半年估優於上半年
觸控IC大廠義隆（2458）於2日舉行法說會，該公司預期，第2季營收將介於30億至33億元之間，約季減3.4％至季增6.2％之間，近期客戶持續拉貨，因此本季表現可能比首季稍好，且從客戶端訊息來看，下半年應可優於上半年。
義隆首季合併營收為31.06億元，季減0.2％、年增29.1％ ，歸屬母公司業主淨利為6.83億元，季增18.6％、年增1.22倍，每股純益為2.4元。
關於第2季展望，義隆預估，營收將介於30億至33億元之間，毛利率則介在47％至49％間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言