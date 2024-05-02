力積電銅鑼廠落成啟用 蔡總統卸任前參加半導體廠的最後一場完工典禮

力積電斥資3000億元在苗栗銅鑼科學園區興建的12吋晶圓廠今（2）日落成啟用，力積電董事長黃崇仁親自主持，並宣布已完成首批設備安裝並投入試產，將為力積電推動製程技術、爭取大型國際客戶訂單的主力平台。

今日的完成啟用典禮由黃崇仁主持，並邀請蔡英文總統親自蒞臨參加，這也將是蔡總統卸任前參加台灣半導體廠完工的最後一場完工典禮。3年前力積電苗栗銅鑼新廠動工，蔡總統也親自出席剪綵，當時正值美中科技戰風暴擴大，力積電擴大在台投資，獲國際高度關注，不過隨後半導體景氣因國際景氣下滑進入調整期，中國大陸又因取得先進製程設備受阻，全力轉戰成熟製程，造成市場一度擔心成熟製程恐供過於求的疑 慮，力積電也為此放緩新廠投資腳步。

隨半導體調整期近尾聲，力積電銅鑼新廠此時完工啟用，初期建置月產8500片，在完成裝機後已投入試產，將於今年第3季量產，迎接另一波景氣回升商機。

黃崇仁表示，力積電銅羅廠於2021年3月動工典建，疫情期間該公司全體員工總動員與協力廠合作，耗時3年終於落成啟用，截至目前為止，已投資800億元，足見半導體新產能建置，確實有極高的時間 、技術與資金門檻，幸好該公司夬速決策並採取擴廠行動，否則近年國際通膨帶動各種原物料成本上漲 ，這座新廠建置成本勢必更高。

今日參加落成啟用典禮還包括國科會主委吳政忠、國發會主委龔明鑫、苗栗縣長鍾東錦、美國在台協會處長孫曉雅、和日本、印度和法國等國駐台代表、日本宮城縣知事，和國內外半導體供應上下游供應商，包括東京威力科創董事長張天豪、聯發科共同營運長顧大為、帆宣董事長高新明、崇越董事長潘重良、漢民科技總經理陳溪新、合晶總經理張憲元、巨漢科技總經理羅瑞鴻等共計近700人參加，中外人士冠蓋雲集。

力積電銅鑼占地逾11萬平方米，第一期共完成28000平方米的潔淨室，規畫月產能可達5萬片，初期將建置8500片，切入55、40、28奈米製程生產，第二期續向2x奈米製程推動。