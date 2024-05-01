星戰迷看過來 台灣大旗艦店打造限時「星際大戰展區」
台灣大哥大（3045）表示，以用戶為核心，將科技電信融入消費者生活，打造次世代門市，台北文創旗艦門市將於5月4日舉辦改裝開幕活動，不僅軟硬體服務全面升級，同時迎接5月4日星際大戰日。
台灣大表示，與長期策略合作夥伴Disney+聯手，限時打造「星際大戰主題展區」，展出星際大戰公仔、樂高，打造進店如逛展的科技質感生活。
台灣大指出，開幕活動現場邀請星際大戰帝國501師台灣駐隊、台灣第一光劍師馬可多等知名Coser，為開幕活動表演，台灣大個人用戶事業商務長林東閔也將「換裝」出席，介紹門市改裝亮點，為門市改裝揭開序幕。
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