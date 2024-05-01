鈺太今年訂目標 維持數位 MEMS 麥克風成長、加速提升高階滲透率與ASP

鈺太今年訂目標 維持數位 MEMS 麥克風成長、加速提升高階滲透率與ASP
微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）將於5月15日召開股東會，該公司董事長邱景宏在營業報告書中表示，今年度的產銷重點除了維持數位式微機電麥克風的成長目標外，同時將加速提升高階麥克風滲透率與平均銷售單價(ASP)。
邱景宏並提到，除了NB應用外，今年主要成長動能將來自於智慧型手機、助聽器、真無線藍芽耳機、頭罩式耳機、車用行車紀錄器、語音通話、降噪等產品應用。
鈺太在MEMS麥克風研發方面，規畫將持續進行優化，開發更高性能的MEMS 感測器，並搭配高信噪比ASIC，預計朝類比單端抗RF干擾、 類比差分介面 ASIC發展，並完成符合車載 AEC-Q103規格的類比與數位式 MEMS麥克風，支援有限語音辨識功能的智慧麥克風。
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