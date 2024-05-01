宏碁營業報告書出爐 陳俊聖鎖定 AI 三大領域商機

PC品牌大廠宏碁（2353）營業報告書出爐，宏碁董事長陳俊聖指出，宏碁電腦庫存於2023年中旬回歸正常水平，業務重回正軌，宏碁將聚焦人工智慧（AI）、ESG兩大領域，在生成式AI出現下，聚焦三大領域商機，同時，面對氣候變遷的急迫性，並積極抓住新的機會，宏碁除了逐步擴展Vero環保系列產品線外，更挹注資源於智慧解決方案。

宏碁將於5月31日舉行股東會，宏碁去年營收2,413.08億元，營業淨利為42.25億元，稅後淨利49.32億元，每股純益（EPS）為1.64元。非電腦及顯示器業務約占集團總營收27%；截至去年底，公開發行子公司新增3家，目前總數達12家。

陳俊聖表示，宏碁之電腦庫存於2023年中旬回歸正常水平，業務重回正軌。基於生成式AI的新使用模式出現，宏碁拓展多元事業引擎的策略持續發力，且取得顯著成果，同時，於永續環境發展方面亦取得進展。

針對AI布局，陳俊聖指出，宏碁聚焦於三大面向：提升資料處理品質，包括資料分析、資料淨化和多站點資料備份；優化AI醫療解決方案的醫學影像分析等學習模型； 以及開發多項應用程式案例，如為智慧城市打造的停車應用程式中使用的數位或影像辨識。宏碁擁有具規模的人工智慧團隊，並於該產業中扮演重要角色。

在ESG方面，陳俊聖認為，宏碁於杜拜聯合國氣候變遷大會COP28 舉行期間， 宣布最新永續發展理念和進展，吸引全球氣候意見領袖和領導者參觀當地的展間，進而了解我們對於建構美好未來的作為及理念。

宏碁及其子公司於杜拜的展間以 「科技覺醒 」 的四種未來生活概念：工作、 學習、移動及生活， 將永續未來納入設計理念， 並透過旗下相關產品、服務和解決方案打造智慧、低碳和永續意識生活。

陳俊聖強調，宏碁正加速應對氣候變遷的急迫性，並積極抓住新的商機，除了逐步擴展Vero環保系列產品線，發表旗下第一款碳中和筆記型電腦，更挹注資源於智慧解決方案，包括智慧城市、 智慧照明、智慧停車和電動車及智慧醫療，有助於減少碳排放、 節省能源並提高生產力。

宏碁亦開始在產品運輸中使用生物燃料方案，並於供應鏈中提供儲能解決方案，從家庭到工業用途，從製造到應用，從錶前到錶後，為能源轉型做出貢獻。

陳俊聖表示，宏碁觀察地緣政治和社會經濟狀況、 通貨膨脹和貨幣波動， 動態調整業務和營運策略，包括以外匯對沖最大限度地降低風險， 並優化庫存水平。 為應對人工智慧和雲端服務領域的網路安全威脅；此外，宏碁亦將繼續強化其全球資訊安全， 並遵守相關的資訊隱私和安全國際法律法規。

他說，宏碁強調永續發展的同時， 持續發展多元事業引擎策略， 推升自身極限， 於不斷發展的動態市場中提供更多機會， 強化企業韌性。