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台積電中科二期交地延到年底 盧秀燕：市府已完成且批准
台積電中科二期擴廠案傳出交地延期，交地期程從今年6月、8月一路延到年底。台中市長盧秀燕今出席東區干城好宅動土典禮時表示，台積電在中科二期擴廠，台中市府的部分已經完成且批准了，現在要處理用地與高爾夫球場會員權益等問題，相信中央會給予全力協助。
盧秀燕表示，台積電在台中本來設有一期三個廠，不過因為訂單很多，所以申請中科二期，二期原預計要興建四個廠，因為興建作業非常龐大，在台中市府的部分已經完成且批准了。
她說，中央也同意台積電在中科做二期的工程與建廠，不過中央與台積電現在要處理土地的問題，因為中科二期用地是私人土地，現在所有程序皆已完成，但中央必須徵購私人土地；同時這塊地原本是個高爾夫球場，也必須一併處理高爾夫球場會員權益等問題。
台積電是國家重要的產業，在台中市府的部分皆已完成並批准，相信在用地方面中央會予以全力的協助。
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