陳俊聖昔掌大權卻吞安眠藥度日 體悟「證明自己」是生命陷阱

宏碁（2353）董事長陳俊聖過去曾是一人之下萬人之上的國際科技巨頭全球副總裁，每兩周出差一次，壓力大到得吃安眠藥入睡，後來加入連續三年虧損的宏碁，也是想證明自己能力，陳俊聖坦言，信神後他才體悟，生命最大的陷阱是「想要證明自己」，如今他靠信仰支持自己領導宏碁走出重圍。

宏碁董事長陳俊聖曾自信滿滿地認為自己能夠掌控一切，堅信著「人定勝天」的理念。公務員家庭長大，陳俊聖從小循規蹈矩念公立學校，為了出國唸書，父母還得借錢籌辦學費，雖然家庭看似普通，但一家人感情和樂，他的學生學習生涯算是勝利組。

陳俊聖透露，在英特爾服務期間，外派到中國大陸4年，從第一年20萬美元營收到4年後營收翻倍至22億元，隨後派任新加坡，領導各色人種，壓力驟增，而後他又升遷到香港擔任亞太區總裁，最後升任美國總部接全球銷售與市場副總裁。

至此，陳俊聖的職場生涯在外界看來也是人生勝利組，但他還記得在美國主持的第一場會議，台下就有人舉手問：為何是你？當時他一人之下萬人之上，手下有15個高階主管，其中更有6位曾是前上司，看到他升上來掌管團隊，內部疑惑難免，而他則以數據成績說服眾人。

然而美國總部的工作考驗體力，因為隔周飛行得不斷調整時差，雖然靠早起運動保持體力，但陳俊聖也一邊說服自己忍耐，以及正面思考，但最後仍必須吃安眠藥度日，後來台積電（2330）的工作機會讓他決定回家鄉服務，後來因緣際會在施振榮的邀請下，加入宏碁。

陳俊聖在出席外交部團契復活節福音午會分享，在每次接任高位之初，他充滿了證明自己的決心，但隨著時間的推移，在信神之後，他逐漸發現世上的榮華富貴終將消逝，現在的他會思考如何榮神益人，他發現內心的動機很重要，生命中最大的陷阱就是想證明自己。

陳俊聖2018年開始信教後，每天都會做RPG主禱文的禱告，6年間宏碁集團也有顯著的轉變，集團成員已經暴增至12家，已超越昔日宏碁最盛時期有11家上市櫃企業的紀錄，由子公司發展到孫公司，提供更多集團人才發揮舞台。