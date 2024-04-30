快訊

報稅賺好康！信用卡繳稅優惠大公開 分期0利率還可賺哩程回饋

影響5094戶！桃園下午無預警2度停電 台電揭原因：強降風致饋線跳脫

延宕逾半年！中共突宣布7月召開二十屆三中全會 主要議程曝光

宏達電攜手韓廠MBC打造VR實境體驗

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

隨著VR虛擬實境、影像追蹤等技術的進步，運用科技的力量實現真實生活中無法做到的事情也日益增加。全球智慧型手機與虛擬實境平台和生態系統創新設計領導者HTC (宏達國際電子股份有限公司（2498），以下簡稱『HTC』) ，攜手韓國文化廣播公司MBC在最新一季《遇見你》節目中打造突破性的虛擬實境體驗。

最新一季《遇見你》透過先進的VR技術為核心，以及利用VIVE Mars CamTrack虛擬製作系統的即時影像追蹤合成技術，將虛擬與現實完美融合，讓觀眾和參與者得以與逝者在虛擬實境中共度時光，也實現VR及虛擬製作技術在紀錄片製作中的創新應用。

由於《遇見你》是以紀錄片的形式呈現，仰賴拍攝參與者在虛擬環境中的體驗，與傳統的戲劇或電影製作方式，有著精心策劃的劇情和腳本不同。為了確保第四季《遇見你》已故主角，13歲就早逝的Seo-Jun，可以與父母在虛擬實境中「真實」互動。因現實中的父母和虛擬Seo-Jun分別位於不同的空間，要如何讓虛擬Seo-Jun知道父母的位置和動作，需使用強大的即時（real-time）影像合成及動作捕捉技術，方能呈現流暢自然的動作表現。

因應這項挑戰，製作團隊PONY Games、特效團隊IOFX以及技術顧問NIEPCE studio透過VIVE Mars CamTrack虛擬製作系統做到精準追蹤，根據實際動作捕捉相對位置，讓虛擬Seo-Jun能對父母的動作、移動和行為做出反應，並將這些真實感受傳遞給觀眾，成功完成了這一創新且艱難的任務。

製作團隊邀請了VR技術團隊和心理諮商專家，特別打造了兩個虛擬場景，包括了記憶中的海灘和漢江公園，也將心理諮詢的元素整合至VR互動設計中，希望能幫助參與者（父母）釋放情緒，並好好告別逝去的親人。《遇見你》的成功不僅在於技術上的突破，更在於觸動人心的故事。未來，製作團隊希望能進一步發展MR技術，提供更深層次的沉浸體驗，讓觀眾和參與者在虛擬世界中感受到更真實的情感和回憶。

VIVE Mars CamTrack解決方案將攝影機追蹤工作整合至一部具有專業級功能，且輕便、隨插即用的模組設備中。在影片拍攝過程中，可將影片後製的工程直接搬至拍攝現場，讓導演及製作團隊可精準掌握畫面，充分發揮創作潛能。此外，節目並使用了HTC 消費型旗艦一體機－VIVE XR Elite作為這一季的頭顯裝置，此款配有輕量化的設計並同時具備強大的性能，同時具備一機多用的特性，深受市場喜愛。透過VIVE Mars CamTrack虛擬製作解決方案，可將各項技術整合並發揮最大效益。

《遇見你》曾於四年前推出一段名為「母女在VR中重聚」的YouTube影片，引起全球矚目。現在進入第四季，又導入HTC VIVE的創新科技，帶來更多感動人心的時刻。

HTC VR 虛擬實境

延伸閱讀

《上古卷軸5》玩家花近50萬元買VR設備 被NPC打還會「被電到」產生痛覺？

健身教練上網搜殺人法勒斃前女友判15年定讞 法院判賠死者雙親834萬

張慰慈書寫「我的冤家我的親」 找到讓心回家的路

報稅懶人包…父母60歲以上可以直接報列撫養！ 3族群免稅門檻不同

相關新聞

前進新加坡設12吋廠？世界董座方略：需四要素完備才會「上馬」

世界先進因應地緣政治風險採行海外設廠成為今日法說會法人關注焦點，世界董事長方略表示，由於世界先進8吋產能擴充已幾乎極限，...

世界先進董事改選台積電無派法人代表 董座這樣說

世界先進（5347）今年股東會將全面改選董事，今年母公司台積電（2330）並未爭取董事席次，先前擔任台積電代表人方略及曾...

全球智慧吸塵器出貨上看1,850萬台 中國大陸已成最大市場

根據IDC(國際數據資訊) 全球季度智慧家居設備追蹤報告的最新數據，2023 年全球智慧吸塵設備出貨量達到 1,850 ...

AI衝浪大時代3／AI 手機、AI PC戰火點燃 電子六哥鞏固微笑獲利曲線

AI熱潮從雲端產品（如AI伺服器）已逐步落地到終端產品，On-Device AI包括AI手機、AI PC等，戰火已經燃起，多家業者推出AI手機，微軟也在新一代PC鍵盤加入AI服務的Copilot鍵，品牌業者爭相定義AI終端，儘管持續降低PC及手機組裝比重，電子六哥同樣也寄望AI運算的終端化，為現有的終端產品帶來更好的毛利表現。

AI衝浪大時代2／輝達造浪 今年AI伺服器可望大出貨 只怕美中地緣政治來亂

市場形容輝達是台股「造浪者」，獲輝達執行長黃仁勳點名的供應鏈，無不應聲上揚。

AI衝浪大時代1／輝達救世主駕到 電子六哥擺脫「毛三到四」緊抓AI就對了

近來超夯的AI伺服器，在電子六哥法說會上，每每成為法人追逐的焦點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。