宏達電攜手韓廠MBC打造VR實境體驗

隨著VR虛擬實境、影像追蹤等技術的進步，運用科技的力量實現真實生活中無法做到的事情也日益增加。全球智慧型手機與虛擬實境平台和生態系統創新設計領導者HTC (宏達國際電子股份有限公司（2498），以下簡稱『HTC』) ，攜手韓國文化廣播公司MBC在最新一季《遇見你》節目中打造突破性的虛擬實境體驗。

最新一季《遇見你》透過先進的VR技術為核心，以及利用VIVE Mars CamTrack虛擬製作系統的即時影像追蹤合成技術，將虛擬與現實完美融合，讓觀眾和參與者得以與逝者在虛擬實境中共度時光，也實現VR及虛擬製作技術在紀錄片製作中的創新應用。

由於《遇見你》是以紀錄片的形式呈現，仰賴拍攝參與者在虛擬環境中的體驗，與傳統的戲劇或電影製作方式，有著精心策劃的劇情和腳本不同。為了確保第四季《遇見你》已故主角，13歲就早逝的Seo-Jun，可以與父母在虛擬實境中「真實」互動。因現實中的父母和虛擬Seo-Jun分別位於不同的空間，要如何讓虛擬Seo-Jun知道父母的位置和動作，需使用強大的即時（real-time）影像合成及動作捕捉技術，方能呈現流暢自然的動作表現。

因應這項挑戰，製作團隊PONY Games、特效團隊IOFX以及技術顧問NIEPCE studio透過VIVE Mars CamTrack虛擬製作系統做到精準追蹤，根據實際動作捕捉相對位置，讓虛擬Seo-Jun能對父母的動作、移動和行為做出反應，並將這些真實感受傳遞給觀眾，成功完成了這一創新且艱難的任務。

製作團隊邀請了VR技術團隊和心理諮商專家，特別打造了兩個虛擬場景，包括了記憶中的海灘和漢江公園，也將心理諮詢的元素整合至VR互動設計中，希望能幫助參與者（父母）釋放情緒，並好好告別逝去的親人。《遇見你》的成功不僅在於技術上的突破，更在於觸動人心的故事。未來，製作團隊希望能進一步發展MR技術，提供更深層次的沉浸體驗，讓觀眾和參與者在虛擬世界中感受到更真實的情感和回憶。

VIVE Mars CamTrack解決方案將攝影機追蹤工作整合至一部具有專業級功能，且輕便、隨插即用的模組設備中。在影片拍攝過程中，可將影片後製的工程直接搬至拍攝現場，讓導演及製作團隊可精準掌握畫面，充分發揮創作潛能。此外，節目並使用了HTC 消費型旗艦一體機－VIVE XR Elite作為這一季的頭顯裝置，此款配有輕量化的設計並同時具備強大的性能，同時具備一機多用的特性，深受市場喜愛。透過VIVE Mars CamTrack虛擬製作解決方案，可將各項技術整合並發揮最大效益。

《遇見你》曾於四年前推出一段名為「母女在VR中重聚」的YouTube影片，引起全球矚目。現在進入第四季，又導入HTC VIVE的創新科技，帶來更多感動人心的時刻。