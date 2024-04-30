立訊搶進輝達鏈 子公司宣德可望迎轉單

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

紅色供應鏈指標廠立訊劍指輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器供應鏈，雖然可能讓部份台廠面臨競爭，惟其台灣子公司宣德（5457）可望迎來轉單，大咬AI相關商機。

近期台廠不乏因母公司接到AI大廠大單，子公司跟著一飛沖天的案例，最著名的即散熱模組廠尼得科超眾因母公司日商Nidec拿下國際AI大咖水冷訂單，並規劃擴大伺服器用水冷模組CDU產能十倍，新產能預計6月加入生產，市場即高度看好尼得科超眾可望同步受惠母公司接大單效應。

針對立訊切入AI伺服器零組件供應鏈，宣德是否協助立訊出貨？宣德表示，針對這方面無法回應，這是立訊旗下子公司立訊技術在投資人會議提到的可能方案，「當然，有機會的話，我們都會爭取。」

宣德是立訊旗下連接器廠，產品涵蓋高頻高速、大電流連接器及線束，以及精密機構件、系統組裝等業務。宣德看好，隨著母集團積極搶進AI供應鏈，有機會展開進一步合作。

輝達GB200 NVL72機架連接36個輝達Grace CPU和72個輝達Blackwell GPU，擁有72個使用NVLink互聯的GPU，能夠作為單一大型的GPU使用，並為擁有兆級參數的LLM提供30倍的即時推論速度。

AI 宣德 立訊

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