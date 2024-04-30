海內外大進擊 台積電動態調整

台積電（2330）中科二期園區用地將延後交地，市場關注。半導體業界人士分析，從整體規畫來看，台積電先進製程生產可持續依用地取得動態調整，即便中科二期園區將延後交地，台積電取得相關土地後，仍可調整為後續更先進製程投資，無礙台積電2026年之後的規畫。

至於最新發表的A16製程2026年量產時，台積電也可在竹科寶山或南科，甚至高雄廠進行，都具有彈性。

台積電因應2奈米試產前置作業，去年5、6月即傳出開始調度工程師人力到竹科研發廠區做準備，試產順利後，將導入後續建置完成的竹科寶山晶圓20廠，由該廠團隊接力衝刺2024年風險試產與2025年量產目標。

台積電近年積極衝刺全球製造布局，除了在台灣擴產，也前往美國、日本及德國投資設廠。台灣包括在新竹寶山二期及高雄建置2奈米廠，將於銅鑼及嘉義建置先進封裝廠。

台積電先前提到，有鑑於強勁的高速運算（HPC）和AI相關需求，拓展全球製造足跡以繼續支持美國客戶的成長、增加客戶信任並擴大未來成長潛力。