台積電中科1.4奈米擴廠延期 管理局接獲通知「目前沒有那麼急了」

台積電（2330）延後中科二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠案。中科管理局昨（29）日證實，已接獲台積電通知，中科二期園區用地「目前沒有那麼急了」，並配合台積電規劃時程，將中科二期園區開發原訂8月交地的時程延後到年底，但製程不變，仍是2奈米以下的最先進製程。

對此，台積電昨日指出，針對廠房用地，公司持續配合主管機關程序進行。台積電昨天股價漲13元、收795元；周一ADR早盤下跌約1%。

至於為何延後中科擴廠？台積電供應鏈分析，台積電日前在北美技術論壇中強調，2奈米需求強勁，預計明年量產，加上最新發布的的A16製程預計2026年量產，因應市場及客戶需求，相對來說，中科1.4奈米製程「反而沒有那麼急迫」。

台積電中科二期園區延後擴廠概況 圖／經濟日報提供

受到中科二期園區都市計畫變更作業延宕影響，中科管理局原本「力拚」今年8月交地給台積電建廠，不料最近在溝通過程中，台積電態度大轉變，表示「目前沒有那麼急了」，研判應是將重點先放在加速推進2奈米及A16製程。

中科二期園區都市計畫案3月6日發布實施後，全案進入土地取得程序。中科管理局從上周六（27日）開始，連續舉辦四場土地所有權人協調會議。

昨天與二期園區最大地主興農集團舉行土地價購協調會，由中科管理局副局長許正宗主持，包括久未露面的長億集團創辦人、興農育樂董事長楊天生，以及興農育樂副董事長楊文山、總經理楊文遠等人都到場。

許正宗指出，中科二期園區開發面積89公頃，其中，興農高爾夫球場佔67公頃，比例約達76.8%，軍方靶場12公頃，私人土地10公頃；土地取得費用預算約237億元。

目前中科二期園區共有107位地主，中科管理局已陸續與74位地主召開土地價購協調會，地主參與率已達70%，並陸續有地主繳交價購同意書。而興農球場累計發出的球證有1,750張。

據了解，昨天的協調會中，興農表示，部分土地的估價條件不同，希望重新估價。