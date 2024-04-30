聽新聞
test
0:00 / 0:00

創業之星選秀 快來報名／日月光扶植新創 助攻永續

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
日月光投控持續推進製程技術之際，也用創新、開放的態度協助扶植新興產業。（本報系資料庫）
日月光投控持續推進製程技術之際，也用創新、開放的態度協助扶植新興產業。（本報系資料庫）

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）持續推進製程技術之際，也積極落實ESG，連續八年獲得道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」世界第一，並且用創新開放的態度協助扶植新興產業，推進台灣社會創新發展，以發揮最大價值，助攻企業永續經營。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體的力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多的資源。「創業之星選秀大賽」已成國內新創業相當重視的賽事。

今年「創業之星選秀大賽」由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心，協辦單位包括中華開發金控、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、鴻海科技集團、臺灣企銀、宏匯集團、t.Hub內科創新育成基地等。

日月光集團長期協助新創，不僅協辦「創業之星選秀大賽」，日月光投控、日月光社會企業、日月光環保永續基金會也連續兩年攜手舉辦「日月光社會創新競賽」，鼓勵創新團隊以節能低碳、循環經濟、社會公益、環境保護四大主題參賽，透過實質資源挹注與夥伴關係，支持台灣多元創業環境並致力於社會關懷。

日月光投控行政長汪渡村指出，日月光投控在2023年舉辦的社會創新競賽，以「共創合作」為目標，尋找優秀的社創團隊，建構創新營運模式，發揮正面永續的社會影響力。

進入2024年，日月光社會企業、日月光高雄廠，以及去年在日月光社會創新競賽奪冠隊伍巨獸綠色公司著手進行「汙泥永續循環減量試驗計畫」，將半導體封測製程中不可避免的廢棄物、汙泥，混合員工餐廳的廚餘，以黑水虻處理系統進行去化，計畫完成後，可望將此創新系統導入廠區，達到廢棄物減量、減少溫室氣體排放與循環經濟產值的最大綜效。

汪渡村強調，日月光將持續協助培育更多新創團隊，實踐環境保護，共創永續影響力，為企業、環境、社會盡一份心力。

本屆「創業之星選秀大賽」即日起至5月15日（23:59）截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請上活動官網：https://money.udn.com/ACT/2024/innovation/index.html登記。

點我報名

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

創業 日月光 選秀

延伸閱讀

日月光3年800萬打造行動健身房 攜市府照顧偏鄉長輩

台股站上所有均線 AI、營建、金融、貨櫃族群紛紛走揚

日月光法說後...三家外資看法不一 目標價下調至168元

日月光2024年Q1每股純益1.32元

相關新聞

台積電中科1.4奈米擴廠延期 管理局接獲通知「目前沒有那麼急了」

台積電延後中科二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠案。中科管理局昨（29）日證實，已接獲台積電通知，中科二期園區用地「目前...

創業之星選秀 快來報名／日月光扶植新創 助攻永續

全球半導體封測龍頭日月光投控持續推進製程技術之際，也積極落實ESG，連續八年獲得道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」世...

海內外大進擊 台積電動態調整

台積電中科二期園區用地將延後交地，市場關注。半導體業界人士分析，從整體規畫來看，台積電先進製程生產可持續依用地取得動態調...

台積電權重太高 牽動美國窄基指數

權王台積電今年以來持續在台股上演「一個人的武林」，截至昨（29）日的90天內已有逾半交易日，占台股權重均突破三成，觸碰美...

紅潮來襲 立訊搶進輝達鏈 瞄準地表最強AI晶片商機

紅潮進軍輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200相關AI伺服器供應鏈。紅色供應鏈指標廠立訊宣布，已開發出對應輝...

立訊搶進輝達鏈 子公司宣德可望迎轉單

紅色供應鏈指標廠立訊劍指輝達（NVIDIA）GB200 AI伺服器供應鏈，雖然可能讓部份台廠面臨競爭，惟其台灣子公司宣德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。