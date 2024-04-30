創業之星選秀 快來報名／日月光扶植新創 助攻永續

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）持續推進製程技術之際，也積極落實ESG，連續八年獲得道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」世界第一，並且用創新開放的態度協助扶植新興產業，推進台灣社會創新發展，以發揮最大價值，助攻企業永續經營。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體的力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多的資源。「創業之星選秀大賽」已成國內新創業相當重視的賽事。

今年「創業之星選秀大賽」由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心，協辦單位包括中華開發金控、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、鴻海科技集團、臺灣企銀、宏匯集團、t.Hub內科創新育成基地等。

日月光集團長期協助新創，不僅協辦「創業之星選秀大賽」，日月光投控、日月光社會企業、日月光環保永續基金會也連續兩年攜手舉辦「日月光社會創新競賽」，鼓勵創新團隊以節能低碳、循環經濟、社會公益、環境保護四大主題參賽，透過實質資源挹注與夥伴關係，支持台灣多元創業環境並致力於社會關懷。

日月光投控行政長汪渡村指出，日月光投控在2023年舉辦的社會創新競賽，以「共創合作」為目標，尋找優秀的社創團隊，建構創新營運模式，發揮正面永續的社會影響力。

進入2024年，日月光社會企業、日月光高雄廠，以及去年在日月光社會創新競賽奪冠隊伍巨獸綠色公司著手進行「汙泥永續循環減量試驗計畫」，將半導體封測製程中不可避免的廢棄物、汙泥，混合員工餐廳的廚餘，以黑水虻處理系統進行去化，計畫完成後，可望將此創新系統導入廠區，達到廢棄物減量、減少溫室氣體排放與循環經濟產值的最大綜效。

汪渡村強調，日月光將持續協助培育更多新創團隊，實踐環境保護，共創永續影響力，為企業、環境、社會盡一份心力。

本屆「創業之星選秀大賽」即日起至5月15日（23:59）截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請上活動官網：https://money.udn.com/ACT/2024/innovation/index.html登記。

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