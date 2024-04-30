台積中科二期擴廠 延至年底交地

台積電延後中科二期園區一點四奈米以下先進製程擴廠案，中科管理局昨天證實，已接獲台積電通知，並配合台積電規畫時程，將中科二期園區開發延至年底交地。

雖然台積電未說明延後開發的原因，但中科管理局透露台積電在中科設置二奈米以下製程晶圓廠的計畫不變。

台積電供應鏈表示，以台積電日前在北美技術論壇釋出的技術藍圖，目前主力似乎放在全力衝刺二奈米及全新埃米Ａ16製程，而且以Ａ16導入獨門開發的背面電軌（backside power rail）創新技術，應該可以技壓追趕的勁敵，因此將暫緩一點四奈米產能布局腳步，才會通知中科管理局延後交地。

中科二期園區都市計畫案三月六日發布實施後，全案進入土地取得程序。中科管理局上周六起連續舉辦四場土地所有權人協調會議，昨天與二期園區最大地主興農集團舉行土地價購協調會，由中科管理局副局長許正宗主持，包括久未露面的長億集團創辦人、興農育樂董事長楊天生，以及興農育樂副董事長楊文山、總經理楊文遠等人都到場。

許正宗指出，中科二期園區開發面積八十九公頃，其中興農高爾夫球場占六十七公頃，比率約百分之七十六點八、軍方靶場十二公頃、私人土地十公頃；土地取得費用預算約二三七億元。

目前中科二期園區共有一○七位地主，中科管理局已陸續與七十四位地主召開土地價購協調會，地主參與率已達百分之七十，並陸續有地主繳交價購同意書。而興農球場累計發出的球證有一七五○張。

據了解，昨天的協調會中，興農表示，部分土地的估價條件不同，希望重新估價；另外也希望將球證補償金納入補償營業損失中。中科管理局則說，球證補償屬於私權部分，應由興農與會員自行協調。

許正宗表示，中科二期土地價購同意書及意見陳述書，最後繳交期限為五月十五日。他說，土地價購價格不但優於市價，且加發百分之三獎勵金，條件絕對優於徵收，而若價購協議不成，將進入強制徵收程序，「屆時價格不見得比價購好」。