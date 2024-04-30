經濟部補助1.4億 鴻華先進與鴻海合作電驅動系統

中央社／ 台北29日電

經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫113年度第2次決審會議通過補助鴻華先進科技與鴻海精密工業共同合作的「800V高效率高度集成電驅動系統自主研發計畫」，補助金額新台幣1.4億元。

經濟部日前召開A+企業創新研發淬鍊計畫113年度第2次決審會議，通過鴻華先進科技與鴻海精密工業共同合作的「800V高效率高度集成電驅動系統自主研發計畫」、友威科技「先進半導體背金屬高階封裝濺鍍系統整合研發計畫」、睿生光電與穩晟材料聯合開發的「SiC-AXI複合檢測技術開發計畫」。

產業技術司今天透過新聞稿說明，上述3項計畫著眼於電動車產業應用，分別從驅動系統、半導體晶片製程技術和碳化矽元件的品質控制等方面進行技術創新和產業升級，預期衍生投資逾新台幣3億元、創造產值340億元。

產業技術司指出，800V高效率高度集成電驅動系統自主研發計畫首創國內應用於電動車高電壓、高效率、高功率與高度集成的次世代電驅動系統，以國產電動車型（Model C）作為實車驗證平台，計畫成果將應用於鴻華先進開放平台與車型等，預計一年整車產值約300億元，為台灣電動車邁向兆元產值創造新利基。

先進半導體背金屬高階封裝濺鍍系統整合研發計畫則以智慧化背金屬濺鍍系統解決5G、AI高速運算晶片散熱、抗干擾難題，搶進高階封裝市場，預期高階封裝服務客群包含品牌客戶、晶圓代工廠、封測代工廠、整合元件製造（IDM）等，未來3年市場產值達30億元。

SiC-AXI複合檢測技術開發計畫是業界首創碳化矽複合檢測系統，導入AI人工智慧以非破壞性方式辨識缺陷，有效縮短長晶檢測時間，預計可衍生投資3.2億元、創造產值10億元。

新台幣 電動車

延伸閱讀

經濟部補助鴻華先進與鴻海精密1.4億元 研發首創800V 電驅動系統

能源局官員涉光電弊案 曾文生：啟動行政調查

台南光電弊案 經濟部被起訴組長曾獲頒政院模範公務員

鴻海擴大綠電布局 注資開鴻能源上限10億元

相關新聞

台積中科二期擴廠 延至年底交地

台積電延後中科二期園區一點四奈米以下先進製程擴廠案，中科管理局昨天證實，已接獲台積電通知，並配合台積電規畫時程，將中科二...

徵收作業需要時間 管理局證實中科二期延至年底交地

攸關台積電先進製程擴廠的中科二期園區擴建，中科管理局今表示，因徵收用地需要時間，原本去年曾說5、6月間可取得土地，現已延...

推AI新品支援高工作負載 英業達：AI、HPC仍為大趨勢

代工大廠英業達（2356）29日指出，人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）的擴展仍然是 GPU 伺服器的主要驅動力。這...

鴻海首度舉行大規模永續敬業度調查 員工整體永續敬業度為82%

全球最大的電子製造與服務商鴻海（2317）在成立 50 週年之際，為深化員工溝通，推動企業文化及組織行為的優化與轉 型，...

台積電延後中科二期擴廠 管理局證實延至年底交地

台積電延後中科二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠案！中科管理局29日證實，已接獲台積電通知，並配合台積電規劃時程，將中科二期園區開發延至年底交地，至於製程不變，仍是2奈米以下最先進製程。 中科二期園區都市計畫案3月6日發布實施後，全案進入土地取得程序。中科管理局從上周六開始，連續舉辦四場土地所有權人協調會議，今天與二期園區最大地主興農集團舉行土地價購協調會。據了解，今天的協調會中，興農表示，部分土地的估價條件不同，希望重新估價；另外也希望將球證補償金納入補償營業損失中。中科管理局則說，球證補償屬於私權部分，應由興農與會員自行協調。

陽明交大客家學院開發遭抗議 群聯、校方五點聲明澄清

陽明交通大學客家學院先前有師生控訴，校方以產學合作之名，竹北六家校區七成土地給群聯（8299）興建辦公大樓，且群聯將可望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。