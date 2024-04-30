經濟部補助1.4億 鴻華先進與鴻海合作電驅動系統

台積電延後中科二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠案！中科管理局29日證實，已接獲台積電通知，並配合台積電規劃時程，將中科二期園區開發延至年底交地，至於製程不變，仍是2奈米以下最先進製程。 中科二期園區都市計畫案3月6日發布實施後，全案進入土地取得程序。中科管理局從上周六開始，連續舉辦四場土地所有權人協調會議，今天與二期園區最大地主興農集團舉行土地價購協調會。據了解，今天的協調會中，興農表示，部分土地的估價條件不同，希望重新估價；另外也希望將球證補償金納入補償營業損失中。中科管理局則說，球證補償屬於私權部分，應由興農與會員自行協調。

2024-04-29 16:56