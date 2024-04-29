徵收作業需要時間 管理局證實中科二期延至年底交地

攸關台積電先進製程擴廠的中科二期園區擴建，中科管理局今表示，因徵收用地需要時間，原本去年曾說5、6月間可取得土地，現已延後至年底，台積電體諒中科管理局作業需要時間。

中科二期園區都市計畫變更案3月6日發布實施後，進入土地取得程序。中科管理局連續舉辦4場土地所有權人協調會議，今天與最大地主興農集團舉行土地價購協調會，長億集團創辦人、興農育樂董事長楊天生、副董事長楊文山、總經理楊文遠等人都到場參加。

主持會議的管理局副局長許正宗說，二期園區開發面積89公頃，其中興農高爾夫球場佔67公頃，比率約76.8%，軍方靶場12公頃，私人土地10公頃；土地取得預算約237億元。其中107位地主，管理局已陸續與74位地主開過土地價購協調會，地主參與率已達70%，其他地主會一一通知並協調。

據了解，楊天生在協調會中表達「要爭一個公理」，他認為，興農高爾夫球場開辦時，花了許多開發費用，這部分未計入價格範圍內，而1750張球證也應列入價購範圍。由於不知徵收何時進行，也尚未與球證持有人協調。另外，球場土地很大，部分區域價格並不一致，應要協調一致。

許正宗說，曾表達希望楊天生就開發費用提出證明，才有所依據，楊說可以請建築師提出。不過，時間已久遠，開發費用如何計算仍需協調。但因8月就要提出徵收計畫，球場現已可以啟動球證協商，至於球證補償屬於私權部分，應由興農與會員自行協調。至於球場各區土地價格不一，是因土地接鄰的有些是道路，有些是國有地，價值自然不同。

許正宗在會中也表達，土地價購價格不但優於市價，且加發3%獎勵金，條件優於徵收，若價購協議不成，將進入強制徵收程序，屆時價格不見得比價購好。他表示，興農高爾夫球場是此案最大地主，地價購同意書及意見陳述書，最後繳交期限為5月15日，管理局還會進一步與楊家協調。