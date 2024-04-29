訊連全新 AI 換臉功能跨界合作 攜手旅德設計師品牌#DAMUR

訊連科技（5203）29日宣布與旅德服裝設計師黃世舜#DAMUR，達成時尚跨界合作，拉開時尚與科技融合的新篇章。訊連科技將最新研發的AI換臉（AI Face Swap）功能中，引進了#DAMUR在臺北時裝週釋出的最新2024秋冬系列，通過AI換臉功能，消費者可以輕鬆嘗試不同風格的時尚搭配，享受獨特的穿搭樂趣。

訊連科技旗下的生成式AI手機應用程式Vivid AI已推出全新的AI換臉（AI Face Swap）功能。這項AI生成技術讓使用者能輕鬆實現換臉變裝效果，只需一鍵操作，即可瞬間化身時尚秀場模特兒。生成出的照片還可分享到各大社群平台，讓用戶能夠與親朋好友分享自己的時尚秀照。

訊連科技AI生成技術再升級，這次推出的AI換臉功能在多方面都有顯著提升。首先，在人像五官的比例方面，圖像生成算法進一步精煉，能夠更準確地捕捉並處理臉部特徵，使得換臉效果更加自然。其次，在背景畫面處理方面，新功能將更優異的區分人像和背景，有效降低換臉過程中可能出現的畫面混亂問題。再者，在圖像畫質和擬真程度方面，包括皮膚紋理、服裝材質、頭髮髮絲等細節都得到明顯提升，使換臉後的效果更加逼真。

此外，該功能預計將於5月9日再釋出男女各六大類別多款風格，讓消費者可以一次擁有多款不同造型，滿足用戶多樣化的需求。