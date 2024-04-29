快訊

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

首次朝野會談！南韓最大在野黨魁要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

攻擊徐巧芯IP來自彰化鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

訊連全新 AI 換臉功能跨界合作 攜手旅德設計師品牌#DAMUR

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
Vivid AI 推出全新「AI換臉」功能，首度聯名旅德時裝品牌#DAMUR設計風格。訊連／提供
Vivid AI 推出全新「AI換臉」功能，首度聯名旅德時裝品牌#DAMUR設計風格。訊連／提供

訊連科技（5203）29日宣布與旅德服裝設計師黃世舜#DAMUR，達成時尚跨界合作，拉開時尚與科技融合的新篇章。訊連科技將最新研發的AI換臉（AI Face Swap）功能中，引進了#DAMUR在臺北時裝週釋出的最新2024秋冬系列，通過AI換臉功能，消費者可以輕鬆嘗試不同風格的時尚搭配，享受獨特的穿搭樂趣。

訊連科技旗下的生成式AI手機應用程式Vivid AI已推出全新的AI換臉（AI Face Swap）功能。這項AI生成技術讓使用者能輕鬆實現換臉變裝效果，只需一鍵操作，即可瞬間化身時尚秀場模特兒。生成出的照片還可分享到各大社群平台，讓用戶能夠與親朋好友分享自己的時尚秀照。

訊連科技AI生成技術再升級，這次推出的AI換臉功能在多方面都有顯著提升。首先，在人像五官的比例方面，圖像生成算法進一步精煉，能夠更準確地捕捉並處理臉部特徵，使得換臉效果更加自然。其次，在背景畫面處理方面，新功能將更優異的區分人像和背景，有效降低換臉過程中可能出現的畫面混亂問題。再者，在圖像畫質和擬真程度方面，包括皮膚紋理、服裝材質、頭髮髮絲等細節都得到明顯提升，使換臉後的效果更加逼真。

此外，該功能預計將於5月9日再釋出男女各六大類別多款風格，讓消費者可以一次擁有多款不同造型，滿足用戶多樣化的需求。

訊連科技第一事業群總經理林昭宏表示，與時裝設計品牌#DAMUR進行跨界合作，令人感到興奮，期待將時尚與科技融合地更加完美。訊連致力於為用戶提供更豐富的AI生成式技術應用體驗，這次的合作相信將為用戶帶來嶄新的時尚科技體驗，同時開拓更廣闊的創新領域。

2024臺北時裝週秋冬系列 #DAMUR品牌秀謝幕。訊連／提供
2024臺北時裝週秋冬系列 #DAMUR品牌秀謝幕。訊連／提供

AI 訊連

延伸閱讀

被控強碰模特兒私處 「蔡依林恩師」張勝豐火大：出來對質

《授她以柄》「子彈肌男神」李菲爆紅！2024短陸劇推薦Top10，《以愛為營》短劇版《一不小心撩錯人》緊湊精彩！

訊連、叡揚 擁技術優勢

陸網紅Sean兒子「頭髮太醜」申請入台證被退件？ 我移民署揭規定

相關新聞

震驚！ 台積電延後中科二期建廠 管理局證實延至年底交地

台積電（2330）延後中科二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠案！中科管理局29日證實，已接獲台積電通知，並配合台積電規劃...

陽明交大客家學院開發遭抗議 群聯、校方五點聲明澄清

陽明交通大學客家學院先前有師生控訴，校方以產學合作之名，竹北六家校區七成土地給群聯（8299）興建辦公大樓，且群聯將可望...

BCG：台廠全球布局靠 AI 助攻 可望提高20%生產效率

全球製造業面臨日益複雜的環境—經濟與地緣政治的不確定性、永續法規要求、供應鏈重組壓力、人才短缺，而AI等先進技術蓬勃發展...

工研院攜手中佑精材 進軍航太級3D列印粉末量產市場

疫後全球旅遊復甦，根據國際運航運輸協會(IATA)統計，全球航太產業MRO(maintenance, repair an...

廣達家庭日周六登場！ 萬人齊聚老董林百里將揭最新市況

AI熱潮持續延燒，台鏈代工大廠廣達（2382）憑藉自身雄厚的硬體製造實力，攜手輝達（NVIDIA) 打造出全球第一台AI...

NVIDIA黃仁勳在CBS節目上斷言 人類工作不會因AI而消失

輝達（Nvidia）晶片正掀起人工智慧（AI）革命。輝達執行長黃仁勳認為，AI將改變世界，但他不認為人類的工作會因此消失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。