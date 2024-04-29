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創意受惠加密貨幣急單 第2季營收估增16%至19%

中央社／ 新竹29日電

受惠加密貨幣急單湧入，創意第2季營收可望季增16%至19%，全年客戶委託設計（NRE）業績將成長超過2成水準，是營運主要成長動能。

創意第2季包括NRE及量產業績可望同步成長，其中，NRE業績將成長超過20%，量產業績將成長個位數百分比；第2季總營收將季增16%至19%，毛利率略優於第1季的29.68%水準。

在加密貨幣急單挹注下，創意表示，今年NRE業績可望成長超過20%水準，增幅高於原先預估的個位數百分比。因固態硬碟（SSD）需求不如預期，創意今年量產業績可能不增反減，下滑個位數百分比。

創意今年總營收成長幅度將優於原預估的1%至3%，隨著NRE比重提升，今年毛利率表現也可望優於預期，將較去年的30.39%略降。

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