創意受惠加密貨幣急單 第2季營收估增16%至19%

這波的反彈主流看起來是金融傳產，電子股正在接受美國科技股財報的考驗，但4月22日的機器人族群在電子股當中顯得特別的強勢，原因是輝達的CEO黃仁勳在CadenceLIVE矽谷2024大會上，提到資料中心、加速計算與自動技術。

2024-04-29 08:26