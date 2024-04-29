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面板雙虎車用營運大躍進 全年都可望突破500億元大關

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
面板雙虎友達、群創衝刺毛利佳的車用顯示市場報捷。記者李珣瑛/攝影
面板雙虎友達、群創衝刺毛利佳的車用顯示市場報捷。記者李珣瑛/攝影

面板雙虎友達（2409）、群創（3481）衝刺毛利佳的車用顯示市場報捷，雙虎今年個別車用業務營收都可望突破500億元整數大關，同寫新猷，引領台灣車用面板產值首度衝破千億元，是台灣顯示器行業新里程碑。

法人看好，電視面板與IT面板等主力產品報價持續揚升之際，雙虎在毛利率更好的車用領域同步衝鋒，成為推升營運的另一大動能。

友達董事長彭双浪表示，今年有歐洲盃、奧運等國際大型運動賽事，將拉升大尺寸面板需求，確立首季是今年谷底，景氣呈逐季上揚趨勢。車用業務方面，即便市場普遍預期2024年全球車市銷量成長不大，但車內顯示器電子零件需求卻顯著成長，帶旺友達車用面板出貨。

友達去年車用產品營收占比約17%、達431億元。友達總經理柯富仁指出，友達4月初完成併購德國BHTC後，將於今年第2季財報開始認列其營收與獲利。

BHTC主攻車用市場，去年營收約近200億元，加計友達車用業務業績，今年友達整體車用營收將輕鬆飛越500億元大關，創新高。

彭双浪強調，車用解決方案是今年重點項目，友達今年初首度進軍美國消費性電子展（CES）展出的智慧座艙，內部所有螢幕都採用Micro LED技術，無論是前方儀表板或後座的可伸縮顯示器，以及車側窗上的透明顯示器。也有集團企業（富采）包含感測、照明、氛圍燈，車前及車後燈等同步展出。

群創董事長洪進揚表示，去年集團車用產品營收約400億元，今年相關營收及獲利均可望年增兩位數百分比。法人估計，群創集團今年車用業績將叩關500億元，刷寫新猷。

看旺智慧座艙業務成長，和碩（4938）日前公告透過子公司斥資12.57億元入股群創旗下主攻車用的CarUX公司，法人看好，和碩與群創強強攜手，有助兩大集團在車用領域持續開疆闢土，爭取更多訂單。

洪進揚強調，群創集團朝More than Panel（超越面板）價值轉型，攜手子公司CarUX布局智慧車用， 擁有一階（Tier1）車廠一級供應鏈的前瞻研發技術與量產能力，以高度整合、高可靠性、高穩定性等多項創新解決方案躍居全球汽車大廠供應鏈。

友達 營收 車用面板

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