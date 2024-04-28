帆宣、東捷、均豪打造MIT設備

瞄準Micro LED設備國產化商機，帆宣（6196）、東捷（8064）、均豪（5443）等供應的相關設備夯。由於Micro LED是以顯示器為規格、並以LED為原料的新產業，是台灣設備產業難得可領先世界的機會。

不同於兩兆產業半導體及面板的主要生產設備大都掌握在美日大廠，其後才從周邊設備開始國產化。Micro LED生態圈，不論是有能力訂規格的面板雙虎友達（2409）、群創（3481），或是LED產業的富采及具量產能力的錼創都在台灣，這都讓台灣發展Micro LED掌握領先韓國及大陸的先機。

帆宣在Micro LED設備市場也不缺席，推出自製的塗佈顯影系列及微影壓印系列的設備機台，已被Micro LED大廠採用。

全方位布局Micro LED產線的東捷，已推出雷射巨轉結合設備、點燈整修設備、雷射巨量修補設備及高精度模組拼接機等產品，今年可望促成相關設備交出跳躍式成長成績單。

均豪所屬的G2C+聯盟，供應Micro LED製程所需的有志聖的壓／撕膜、脫泡及電漿設備，均豪的AOI、研磨及電測都將受惠。