新政府力挺、面板雙虎鎖定車用顯示商機 Micro LED鏈前景亮

面板雙虎友達（2409）、群創（3481）在Micro LED部署重兵，紛紛鎖定車用顯示市場龐大商機，更在甫結束的Touch Taiwan 2024智慧顯示展會中拚場秀肌肉，推出各種車用解決方案。準總統賴清德也表達新政府將力挺的政策立場，為Micro LED供應鏈打亮前景。

Micro LED被視為下一代顯示技術主流，主要是它採用無機材料、結構簡單，具備低功耗、高亮度、超高解析度與色彩飽和度、反應速度快、超省電、壽命較長、效率較高等優點；加上功率消耗量約為LCD的十分之一、OLED的一半，符合當前要求節能減碳趨勢。

賴清德日前出席2024 Touch Taiwan系列展開幕典禮時，稱許顯示器與半導體是撐起台灣經濟發展的兩個重要引擎。顯示器業2023年出貨量和產值都居全球第二，其中台灣也製造出全球第一條、最先進的Micro LED產線，繼之前五年投入逾百億後，新政府亦將支持顯示器產業創新發展。

友達董事長彭双浪表示，友達今年展出重點首推車用解決方案，所有的螢幕都是採用Micro LED，包括前方儀表板，後座可伸縮顯示器及車側窗上的透明顯示器。

友達執行長柯富仁指出，友達將Micro LED應用到車子座艙內，展現全世界領先獨一無二人在車內移動中可能使用到的顯示情境，是其他技術無法達到的。友達與夥伴合作推出的車窗透明顯示器及車內AR情境，因為Micro LED的高亮度、耐溫、耐候，及薄型化、可撓化的技術得以完整呈現。

彭双浪透露，2012年就開始投入Micro LED研發，至今產生的專利已超過1,000件，不論是數量、質量或基礎專利，都具世界領先地位。並繼去年底量產出貨穿戴裝置上後，應用於車用和大尺寸電視的將陸續量產。

群創總經理楊柱祥表示，Micro LED目前價格太貴是普及化的瓶頸，因此群創還投入色轉換技術開發，來簡化RGB巨量移轉和維修成本高的問題，累計已布局超過500項專利。