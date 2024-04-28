傳統端點收銀機產業衰退 卻扮重要角色

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導

電商、電子支付及自助結帳三大潮流，讓傳統端點收銀機（POS）產業一度被判定已經沒有成長未來，為何研華（2395）與仁寶（2324）集團旗下普達系統（6599）26日卻不約而同宣布買下歐系POS業者，讓POS業走出冷藏室，重新成為工業電腦大廠掌上明珠？

研華26日宣布以超過10億元（含不高於每股6.7歐元公開收購並支付500萬歐元公司債）代價，向大股東及法國資本市場公開收購Aures Technologies品牌及通路業務，2024年底預計完成此行動，同一天，仁寶集團旗下普達也宣布併購英國代理商Varlink。

研華服務物聯網事業群副總江明志表示，若單看POS產品，確實是硬體類別中被歸類為衰退線的產品，但這個不新的產業，卻是智慧零售中很重要的一塊敲門磚，未來十~15年內也不會消失。

研華不只是看重Aures的產品工業設計與功能特色，更是基於Aures在歐洲、澳洲、北美的通路，未來推智慧零售解決方案時，結合POS、數位看板、KIOSK、AI等軟硬體能力，提供場域規劃服務，Aures的品牌通路力就很重要；研華十年前就揮軍智慧零售，還併購過鈞發科技，後來也成立研華智能，但主要POS業務市場仍以亞洲為主，跟Aures互補性高。

POS 仁寶 研華

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