POS一度遭視作夕陽產業 為何研華、普達雙雙入主？

電商、電子支付及自助結帳3大潮流，讓傳統端點收銀機（POS）產業一度被判定已經沒有成長未來，為何研華（2395）與仁寶集團旗下普達系統（6599）26日卻不約而同宣布買下歐系POS業者，讓POS業走出冷藏室，重新成為工業電腦大廠掌上明珠？

研華26日宣布以超過10億元（含不高於每股6.7歐元公開收購並支付500萬歐元公司債）代價，向大股東及法國資本市場公開收購Aures Technologies品牌及通路業務，2024年底預計完成此行動，同一天，仁寶集團旗下普達也宣布併購英國代理商Varlink，歐系POS業者頓時成為搶手夯貨。

「Aures Technologies 本來就是研華的合作客戶之一」研華服務物聯網事業群副總江明志面對「為何要併購POS業者？」提問做出解釋；他表示，若單看POS產品，確實是硬體類別中被歸類為衰退線的產品，但這個不新的產業，卻是智慧零售中很重要的一塊敲門磚，未來10～15年內也不會消失。

其次，研華不只是看重Aures的產品工業設計與功能特色，更是基於Aures在歐洲、澳洲、北美的通路，未來推智慧零售解決方案時，結合POS、數位看板、KIOSK、AI等軟硬體能力，提供場域規劃服務，Aures的品牌通路力就很重要；研華雖10年前就揮軍智慧零售，還併購過鈞發科技，後來也成立研華智能，但主要POS業務市場仍以亞洲為主，跟Aures互補性高。

業者也指出，POS未來將整合更多資訊運算能力，並成為多元支付主要交易平台，提供個人化銷售情報及點數／遊戲等多元服務。Aures為深化智慧零售布局，開發出AURES Konnect產品，可以整合管理平台和支付軟體平台，也能連結客戶和合作夥伴的管理和支付軟體平台，並與所有AURES硬體和系統互連，提供自動訂購及監控及自助取貨等等多元功能。

研華看好Aures將成進軍歐美智慧零售大門關鍵角色，根據Aures公司5天前公告，與研華正式進入商業談判階段內容，當時研華提出的條件是6.31歐元收購價，並參與Aures發行的250萬歐元公司債，不過目前看來，顯然研華為成功收購，調高了收購條件。

Aures總部位於法國，在英國、德國、澳洲、美國和突尼斯設有子公司，並在其他 60 多個國家／地區擁有合作夥伴、經銷商和經銷商網路，若順利收購完成，研華等於在歐洲瞬間拿下完整零售通路及一個高口碑零售設備品牌，更能讓其掌握零售市場脈動趨勢。董事長劉克振也指出，這次行動意味研華從過去傳統產品導向（Product Driven），未來朝深化每個行業（Sector）的佈局與經營大步前行。

根據官方數據，Aures 2023年營收約8,000萬歐元，相當於新台幣32億元，占研華合併營收比例僅5%。Aures 2023年業績比2022年9,277萬歐元下滑，且陷入虧損；業者指出，Aures是一家穩健的公司，創立於1989年，成立35年之間一直獲利，僅近兩年因疫情及擴張投資而影響業績。