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資策會看好PC產業迎接AI 2027年滲透率達65.9%

中央社／ 台北27日電

PC產業迎接「AI元年」，資策會產業情報研究所（MIC）預估，今年AIPC滲透率約15.7%，未來幾年滲透率將一路攀升，2027年達到65.9%，屆時新售出的電腦將有2/3會是新款AI PC。

華碩共同執行長許先越日前表示，雖然今年上半年PC市場復甦腳步仍疲弱，但看好生成式AI將引爆第4波工業革命，在AI PC帶動下，下半年PC市場將進入全新的成長週期，而且維持數年。

宏碁董事長陳俊聖也預告，未來各種AI應用會愈來愈多，帶動AI PC普及，配合相關硬體及軟體陸續推出，AI浪潮會一波接一波，宏碁每一波都會跟上。

目前AI PC的定義眾所紛耘，MIC資深產業分析師黃馨認為，AI PC最關鍵要素必須具備整合神經網絡單元（NPU）處理器，可在本地端執行生成式AI應用程式。

黃馨分析，AI PC要普及，必須軟硬體配合，由於目前軟體應用尚未到位，今年下半年才會陸續推出，預估2024年AI PC滲透率約15.7%。而隨著生態系廠商投入，與軟硬體支援擴充逐步成熟，NPU更廣泛應用在商用、遊戲、創作者、消費性市場，將驅動AI PC快速滲透。他預估明年AI PC滲透率將倍增到33%，2026年到48.4%，2027年達到65.9%，正式過半。

AI PC浪潮除了有望帶動電腦銷量增加，更重要的是，因應人機互動模式改變、雲端與地端協作能力提升、使用體驗增長，硬體規格將有所升級，將帶動供應鏈ASP（平均單價）增長，為產業帶來質的提升。

黃馨舉例，除了運算，AI PC需要配置更大記憶體容量來儲存和管理數據，將帶動DRAM需求；另外AIPC更強調自然語言互動，將帶動電腦裡的麥克風數量增加，且未來可能升級成指向式功能，視訊鏡頭的畫數也會跟著提升，將為整個PC供應鏈衍生出新的商機。

AI 宏碁 資策會

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