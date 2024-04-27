京元電布局新測試系統 挹注動能

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

京元電（2449）看好HPC、AI軟硬體產品規格複雜度提高，強化無晶圓廠（Fabless）先進製程產品的測試服務，將投資多元智慧高階測試系統，預期今年底前到位並進入客戶驗證，效益將在年底到明年間逐步顯現、挹注營運動能。

京元電表示，全球大客戶產品已改變，營運發展策略上將集中資源投入台灣半導體製造供應鏈，與客戶及供應商密切合，強化無晶圓廠先進製程產品的測試服務，也要獨立整合晶圓廠（IDM）加大委外代工的訂單，創造營收及獲利更高的成長空間。

先前晶圓代工龍頭台積電在法說會上對先進封裝的說法，指出未來在CoWoS的後段oS封測業務上，將增加由OSAT（封測廠）協力廠商援助，業界指出，京元電目前在CoWoS後段的FT（終端測試）與Burn in上擁有極高的市占率。

京元電總經理張高薰分析，CoWoS和小晶片（chiplet）在測試過程必須要有生產履歷，紀錄不同階段的測試結果，最終將資料整合，加上高階的AI與HPC晶片產生越來越多熱的問題，京元電啟動延伸既有的high power burn in系統，發展新款智慧高階測試系統。

張高薰強調，系統雛形已完成，預計今年底送客戶進行驗證，會開始有營收與獲利貢獻，隨著AI與HPC類型的晶片會越來越多，先進封裝不侷限於CoWoS，客戶群同步增加，新的智慧高階測試系統使用更廣泛。

京元電資本支出大增75.4%，法人正向看待在可預見的未來，京元電量能將可滿足AI和HPC晶片測試的需求，同時壯大公司營運規模。

京元電 晶圓廠 晶片

延伸閱讀

京元電代子公司公告 出售其全部持有京隆科股權、處分利益約38億元

京元電26日暫停交易 傳牽動公司資產或子公司事務

台積電釋出CPO最新進展 京元電、台星科吞補丸

台積電明確宣示CPO導入時程表 光通訊廠接單可期

相關新聞

聯發科 CEO 蔡力行：全年美元營收看增16%

聯發科於昨（26）日召開法說會，執行長蔡力行指出，今年美元營收目標是成長中十位數百分比（14%至16%），預估第2季營收...

AI發展 聯發科關鍵技術扮關鍵賦能角色

聯發科將於5月27日召開股東會，昨（26）日公布致股東報告書，董事長蔡明介表示，隨著AI在邊緣運算與雲端運算領域不斷增長...

京元電出售陸廠 、加碼台灣 退出大陸半導體製造業務

測試大廠京元電考量美中科技戰等地緣政治風險衝擊，京元電副總經理暨財務長趙敬堯昨（26）日在重大訊息說明會中宣布，以約人民...

京元電布局新測試系統 挹注動能

京元電看好HPC、AI軟硬體產品規格複雜度提高，強化無晶圓廠（Fabless）先進製程產品的測試服務，將投資多元智慧高階...

輝達設亞洲首座AI研發中心 有助帶動相關供應鏈來台

經濟部產業技術司司長邱求慧昨（26）日表示，政府積極邀請國際AI大廠來台投資，促成輝達（NVIDIA）來台設立全亞洲首座...

台積電、英特爾和日月光都攻先進封裝 各路英雄誰最領先？

在晶片持續微縮至物理極限，AI帶來高運算需求，半導體產業迎來「整合為王」的時代，「先進封裝」成為各路英雄齊聚的領域，包括晶圓代工龍頭台積電（2330）、科技巨擘英特爾以及封測龍頭日月光投控皆積極推進先進封裝的技術進程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。