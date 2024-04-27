京元電出售陸廠 、加碼台灣 退出大陸半導體製造業務

測試大廠京元電（2449）考量美中科技戰等地緣政治風險衝擊，京元電副總經理暨財務長趙敬堯昨（26）日在重大訊息說明會中宣布，以約人民幣48.85億元（約新台幣217億元）賣出旗下中國大陸蘇州京隆科技約92%股權，預計第3季底前完成交易，退出大陸半導體製造業務。

京元電董事會同步通過提高今年在台灣資本支出，自70億元提高至122.81億元，增幅逾七成；提撥出售業務的獲利將加發2025、2026年現金股息1.5元。

京元電出售京隆淡出大陸

根據資料，京隆科技營收來源約90%為大陸當地客戶。京元電將京隆科技股權讓與中國蘇州工業園區產業投資基金、中國封測廠通富微電、蘇州欣睿股權投資合夥企業、上海國資國企綜改試驗私募基金合夥企業等公司，此次出售預估處分利益約38.27億元，將貢獻京元電每股純益約3.13元，每股淨值增加約3.23元。

趙敬堯進一步說，為回饋股東與股東共享投資成果，此次處分取得資金將提撥約36.68億元，分別於2025年及2026年每股各加發現金股息1.5元。

趙敬堯說，近年來地緣政治對全球半導體供應鏈版圖造成衝擊，加上美國對大陸半導體產業科技限制及貿易實體清單、部分產品禁售的措施影響，半導體製造在大陸的生態環境產生變化，市場競爭日趨嚴峻，充分考量京隆科技所處環境，衡量未來營運發展成長策略規劃和財務資源有效運用，董事會作出退出大陸半導體製造業務的決議。

京元電出售長期投資交易金額，扣除相關稅賦等影響後，淨現金流入約新台幣166億元，資金匯回台灣後，在運用上除了加快建置廠房設備，充實營運資金外，將投資更高階的測試技術研發及擴充高階測試設備。

蘇州京隆科技成立於2002年9月，實收資本額1,816.8萬美元（約新台幣5.9億元），主要從事經營類比或混合自動資料處理機零組件、固態記憶系統零組件、升溫烤箱加工組裝及銷售業務、以及積體電路封裝測試。法人指出，京隆科技主要業務為5G晶片和CMOS影像感測元件晶圓測試。