聯發科 CEO 蔡力行：全年美元營收看增16%
聯發科（2454）於昨（26）日召開法說會，執行長蔡力行指出，今年美元營收目標是成長中十位數百分比（14%至16%），預估第2季營收將較首季持平到減少9%之間。
展望第2季，聯發科以美元對新台幣匯率1比32來估算，業績落在1,214億至1,335億元之間，與前一季相比持平至下滑9%，與去年同期相較則增加24%至36%，毛利率為47%正負1.5個百分點。主要是第2季手機出貨回到正常節奏，而電視與運算裝置營收預期將持續較前一季成長，電源管理晶片在各應用的需求也將在第2季復甦。
至於全年展望，蔡力行表示，在前一季的法說會中，預估2024年整體消費市場需求將適度改善，這看法至今不變。因能見度較前一季增加，今年美元營收目標為成長中十位數百分比。同時，全年毛利率目標不變，排除第1季的一次性迴轉利益調整，目標為47%正負1個百分點。
不過，法人依照聯發科首季營收、第2季展望與全年成長展望預估來推算，假設匯率波動不大，基於上半年強勁的年成長率，今年下半年業績可能與去年同期相當或小幅成長，將不如上半年表現。
蔡力行強調，對於中長期成長前景的看法不變，AI對聯發科在雲端運算與邊緣運算都帶來巨大商機，幾項重要的設計定案（design-wins）與新項目都進展順利，有望自2025年下半年開始貢獻營收，相信2024年將是其下一個成長階段的開始。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言