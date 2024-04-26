快訊

法國沛綠雅氣泡水疑遭「糞便細菌」汙染 台灣通路回應了

你中鏢了嗎？年輕有「這習性」失智風險飆37％ 研究揭失智警訊

智冠6月董事改選 網銀提名4席自然人董事

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲大廠智冠（5478）預計今年6月24日舉行股東會，進行董事全面改選，4月26日為受理股東提名最後日；其中，智冠大股東網銀國際本次共提名4席。網銀國際表示，董事遴選秉持專業、ESG與女性平衡三原則，並呼應股東行動主義率先推出自然人董事人選，涵蓋金融、法律、財務會計、人力資源各領域專家學者，盼以獨立自主專業學者提升公司治理高度，以宏觀緯度落實股東行動主義精神。

智冠本次改選十席董事，包含六名董事與四名獨董，網銀國際未提名足額僅提四席，一般董事兩席包括新創專家許毓仁、哈佛大學教授王常懿，兩席獨董為法學教授王志誠與大學副教授李麗澤，四名提名人選皆為自然人董事。

網銀國際表示，許毓仁先生為哈佛大學肯尼迪政府學院公共行政碩士，於任職立法院期間積極推動「金融科技創新實驗條例草案」 ，成立「區塊鏈連線暨產業自律聯盟」(TCBSRO)，對於公共政策與科技發展之間的差距有領先而深入的觀察研究，對新創產業和區塊鏈的前瞻視角，也能帶領台灣與國際對話，深化數位娛樂戰略思維。第二名提名的自然人董事王常懿先生為史丹佛大學經濟學博士，現職為哈佛大學商學院教授。曾任教於史丹佛大學財務經濟課程，擅長財務分析、財務績效指標。具有深厚國際經濟觀點，能帶領公司治理向國際取經。

網銀國際提名自然人獨立董事王志誠先生，為國立政治大學法學博士，現職中國文化大學副校長。熟悉企業併購法律規範研究，曾任行政院公平交易委員會副主委室專員、金融研究發展基金管理委員會委員及中國信託金融控股公司、幸福水泥股份有限公司、岱宇國際股份有限公司獨立董事。對於信託法、證交法富有實務經驗。盼藉由王志誠教授在法學領域的深厚素養，協助完善智冠公司治理。

網銀國際提名第二席自然人獨立董事李麗澤女士，愛達荷州立大學人力資源訓練與發展教育博士。現職為僑光科技大學校務研究辦公室主任，曾任福大材料科技股份有限公司薪資報酬委員會委員、全域科技有限公司顧問，擅長精準行銷、財報分析、會計教育、財務危機及人力資源研究，曾多次帶領學生因企業危機主題入選科技部研究計畫，產學經驗豐富。

網銀國際表示，為追求完善公司治理，始終不斷向國際學習取經，也一直在思考如何可以善盡股東權利，協助朝向更專業健全的公司管理體制發展，接軌國際趨勢。網銀國際以宏觀專業的角度，提出優化智冠公司治理的人選，打破一般大眾對酬庸董事的負面觀感，期以專業人選在股東會上得到所有股東支持，不僅呼應股東行動主義，更強化董事專業角色的監督功能。

哈佛大學 網銀 股東會

延伸閱讀

預防成癮 網銀國際推動責任遊戲找出高風險玩家

智冠經營權之爭 市場派網銀由前立委許毓仁領軍角逐

青少年網路遊戲成癮為國外3倍 業者推ESG建防火牆

防止玩家上癮 網銀國際推動「責任遊戲」

相關新聞

智冠經營權之爭 市場派網銀由前立委許毓仁領軍角逐

遊戲龍頭智冠科技近期爆發經營權之爭，將在6月24日改選10席董事（含獨董），市場派網銀國際先前除了不惜砸下十多億元搶籌碼...

前立委出書談AI人工智慧！點名1事必須加以限制 否則電影情節恐真實上演

前立委孫大千2016年離開立法院之後，擔任中信金融管理學院科技金融研究所的教授，主要講授區塊鏈和人工智慧兩門課程，26日...

誠美材曾鬧董座雙包案又頻傳內鬥 經營權大戰在爭什麼？

偏光片大廠誠美材（4960）近年頻傳經營權之爭，先前董事長何昭陽與股市聞人葉美麗互槓，鬧出董事長雙包案，近日再傳出公司內鬥，董總互控對方結合外部勢力奪權。外界分析，掌握經營權即掌控公司資源，近年誠美材的營運體質改善，逐步邁向獲利，偏光片又是面板關鍵零組件，沒有大股東的支持，讓誠美材近年不斷陷入經營權爭奪戰。

鴻海啟動輪值CEO計畫 董座劉揚偉的想法是什麼？

鴻海（2317）董事長劉揚偉在2019年中接下董事長一職以來，一直在思考如何加強公司治理，並為鴻海集團構思可長可久的人才培育計畫，劉揚偉自接任之後，在創辦人郭台銘的支持下，慢慢進行相關的規劃。近期市場傳出鴻海將啟動輪值CEO計畫，劉揚偉也證實，輪值CEO自2024年4月展開。據了解，首任輪值CEO是鴻海E事業群總經理林忠正。

聯發科估本季營收持平或季減9% 重申今年全年仍會成長

聯發科執行長蔡力行今（26）日主持線上法說會時表示，預估本季營收將和前一季持平至下降9%，主要因第二季手機出貨回到正常節...

撤出中國大陸 京元電今年加碼投資台灣122.81億元

京元電決議撤出中國大陸、出售蘇州子公司京隆科技全數股權，獲得資金和獲利決議加碼投資台灣及未來兩年增發股息。京元電董事會今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。