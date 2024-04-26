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普達斥資6000萬收購英通路商 拓展歐洲版圖

中央社／ 台北26日電

仁寶旗下POS廠普達今天宣布，董事會通過以150萬英鎊（約新台幣6000萬元）收購英國硬體通路商Varlink的100%股權，預計今年上半年完成交割，將拓展普達在英國及歐洲市場版圖，擴增在零售業等終端市場的市占率。

普達發布重大訊息說，合併後Varlink經營團隊將留任並加入普達，與普達的端點銷售系統（POS）及工業電腦顯示器，在市場通路、業務、產品開發設計、生產製造等產生經營綜效。

Varlink成立於2005年，提供自動識別產品（AutoID）、端點銷售系統、平板電腦及其周邊產品等通路整合型服務，核心業務是代理國際品牌ZebraTechnologies的自動識別產品、手持式數據終端裝置、標籤印表機等。

普達表示，在併購Varlink後，普達在英國將能提供一站式服務的完整產品方案給客戶，尤其是零售業，將因此擴增普達在零售市場的銷售版圖。

普達強調，與各區域具規模的代理商結盟，向來為發展策略方向之一。普達在歐洲耕耘多年，Varlink擁有英國經驗豐富的經營團隊，期盼透過此次合併強化普達通路面銷售能力，為客戶帶來更完整的服務品質。

英國 零售業

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