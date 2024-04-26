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彭双浪盼友達轉型明年見效 不只面板推全面解決方案

中央社／ 台北26日電

面板友達光電董事長彭双浪今天表示，今年正式轉型，希望明年不再只是面板廠，而是提供全方位的解決方案；他感慨在谷底轉型易獲得內部認同，卻不易得到外部資源支持。

彭双浪在媒體交流會指出，轉型應在企業表現高峰的時點，尋找創造下一個輝煌時代的模式，但要說服內部人不易；現在面臨谷底，終於可以有效說服員工轉型。

他強調，友達很早就為轉型鋪路，2012年投入微發光二極體面板，但研發是一條寂寞的路，要很多年才能看到成果，當時工程師說2016年可以量產，卻拖到了今年。其實友達在2014年已推價值轉型，不做規模競爭，2018、2021年都力推轉型，直到今年才看到具體進度，期盼明年能有成果。

他以康寧最賺錢的顯示玻璃Gorilla為例，早早研發出來沒人用，被放到倉庫，直到蘋果採用高強度的顯示玻璃，Gorilla才受到重視。

彭双浪認為，今年有歐洲盃、奧運，的確帶動面板需求，第1季是今年谷底，可望逐季上揚；車用市場則表現穩定，雖然汽車銷售台數成長不大，但車內的顯示器電子零件需求卻明顯增加。

談到併購德國Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC），他說，可望第2季編製合併報表，預期整體車用營收較去年成長，BHTC以空調見長，但也已跨入顯示器領域，友達的車內數位電子零件，也有助於使用者的體驗。此外，BHTC熟悉歐洲，友達布局亞洲、美國，有互補性。

即便中國產業加入，採暴力式競爭，彭双浪認為不會持久，畢竟車用市場講究穩定度，電動車需要的是安全性，車用市場又有微發光二極體技術加入，呈現更多可能性。

對於台灣面臨缺水、缺電，彭双浪表示，近來雨水豐沛，缺水問題緩解，但後續梅雨是否有效挹注水庫將是觀察重點；不過友達節水有成，缺水較不受影響。

他直言，工業界對電的穩定供應期待強烈，尤其台灣能源仍不夠健康穩定與低碳供應。

友達總經理柯富仁表示，今年大環境變化很多，如中東等地緣政治風險，但搭配人工智慧趨勢，且疫情後的採購需求有機會在下半年出現，帶動面板產業需求。

針對海內外布局，柯富仁說，新加坡廠關閉後，人員不裁撤，將在新加坡覓地做行銷據點；台灣廠區則推「騰籠換鳥」，停止沒競爭力的產線，改為有潛力、有競爭力的產線，例如新一代技術的微發光二極體（Micro LED）面板已在龍潭量產，將再新建6代低溫多晶矽（LTPS）面板產線，提供微發光二極體背板之用。

友達 彭双浪 面板

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