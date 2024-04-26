十銓科技奪四款德國紅點設計大獎 卓越產品征服世界設計殿堂

十銓（4967）多年來致力於多方位市場的耕耘，屢獲國際專業肯定，26日宣布旗下電競品牌 T-FORCE 及創作者品牌 T-CREATE 一舉奪得四款2024德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award 2024），為品牌再次奪得國際榮耀。

十銓表示，此次得獎產品分別為 T-FORCE DARK AirFlow I SSD 散熱器、T-FORCE SIREN GD120S AIO SSD 一體式水冷、T-FORCE XTREEM DDR5 桌上型記憶體及 T-CREATE CinemaPr P31 行動外接式固態硬碟，再度印證十銓優異的研發實力和卓越的創新設計，登上世界設計殿堂創下輝煌紀錄。

據悉，世界四大設計獎之一的德國紅點設計獎，為全球工業設計和發展趨勢的重要指標，於業界具有非凡影響力，今年吸引來自超過 60 個國家及近萬件作品參與角逐，並由全球專業評審針對各種創意、解決方案、產品與傳達設計以及概念做評選，T-FORCE 及 T-CREATE 兩大品牌以精湛研發實力及高質感設計脫穎而出，為已奠定的品牌實力再添佳績。

十銓指出，為解決 PCIe Gen5 SSD 在高速傳輸下所產生的高溫反應，公司推出兩款完美解決方案，分別為 T-FORCE DARK AirFlow I SSD 散熱器和 T-FORCE SIREN GD120S 一體式 SSD 水冷散熱器，AirFlow I 結合超薄石墨烯專利與優異導熱材質等多種散熱方式，達到長時間穩定高速運作，而 GD120S 為獨創一體式 SSD 水冷散熱器，具備精密鋁合金雙管式水冷頭和 ARGB PWM 風扇，兼具散熱效果及燈光設計，兩款散熱方案使消費者完美體驗 PCIe GEN 5 SSD 優異效能。