彭双浪：友達新建低溫多晶矽面板產線 明年量產

面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，新加坡面板廠關閉之後，今年將在台灣廠區建置新的低溫多晶矽面板廠，供應新世代技術微發光二極體（MicroLED）面板的背板需求。

彭双浪今天在媒體交流會重申，看好微發光二極體技術，友達攜手集團LED廠富采、微發光二極體前段製程的錼創，形成黃金組合，在更多廠商投入後，模組價格可望每2年降低一半，將使產品更普及應用。

他說，微發光二極體使用低溫多晶矽（LTPS）面板當背板，因微發光二極體廠在台灣，若從昆山低溫多晶矽面板廠運到台灣太遠，因此規劃今年將直接在台灣設新的產線，預計在明年量產。