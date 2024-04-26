KPMG《全球半導體產業大調查》 前景仍保持樂觀

KPMG安侯建業26日發布《2024 全球半導體產業大調查》，報告訪問全球172位半導體產業高階主管，針對半導體產業的生態系、財務營運、策略規劃等面向進行調查，儘管全球市場存在經濟逆風和地緣政治等不確定性，但受訪者對2024年及未來的前景依舊保持樂觀態度。

超過八成半導體產業領導者認為2024年產業營收會持續穩步成長

根據調查顯示，超過半數的半導體產業高階主管表示，今年預計減緩資本支出，及遞延投資研發，顯示受到全球經濟高通膨、高利率的影響，經濟景氣表現疲弱，終端消費復甦力尚未回暖，不過延續2023年產業高階主管的樂觀態度，雖然受到全球市場衰退的負面影響，2024半導體產業信心指數仍達54分，略低於去年56分。

儘管如此，半導體產業高階主管對於企業營收成長幅度仍抱持非常樂觀的態度，已有85%的半導體產業高階主管預估未來一年產業營收將會成長，與去年的64%相比樂觀許多。

58%的半導體產業高階主管計畫在未來三年內實踐供應鏈多元化

KPMG科技、媒體與電信產業主持會計師鄭安志表示，台灣企業擁有尖端製程、IC設計及封裝產業高度的競爭力，而世界各國也正積極扶植自身的半導體產業，面對他國政府的大力扶植、冀望透過在地化的半導體產業發展帶動經濟成長的同時，台灣業者也應思考是否能順勢從事跨國企業整併及投資佈局、分散地緣政治風險及做好供應鏈布局管理。

調查指出，「採取供應鏈地域多元化」已連續兩年成為半導體產業關鍵議題，在全球地緣政治局勢緊張、半導體技術國有化之下，更是有58%的半導體產業高階主管計畫在未來三年內實踐供應鏈多元化目標，透過加強供應鏈管理大幅減少斷鏈的擔憂。

電動車和人工智慧被視為推動半導體產業營收成長幅度最高的產業

根據調查顯示，車用晶片連續兩年成為帶動半導體成長幅度最高的產業，第二名的人工智慧在近年應用大爆發，推動營收成長指標從過去的3.4來到3.7，一舉成為半導體熱門元件第二大應用，顯著提升於半導體產業的地位；而過去佔主導地位的無線通訊業則下滑至第三名，與物聯網、雲端運算並列。值得一提的是微處理器被視為最有機會推動半導體產業大幅成長的潛力產品。

人才留任與供應鏈多元化是半導體產業的首要策略

根據報告指出，未來三年產業最大挑戰是「人才風險」，並且已連續三年面臨相同困境，加上科技巨頭、矽晶圓供應平台、汽車公司等非傳統半導體公司陸續自行研發晶片，讓本就人才短缺的半導體產業面臨更大的衝擊，超過半數的半導體高階主管表示人才留任與培育發展是企業未來最重要的發展策略。

此外，根據KPMG《2023全球汽車產業高階主管調查報告》顯示，近半數的汽車產業高階主管對於未來五年內，半導體元件的供應連續性感到極為擔憂，為降低供應鏈風險，許多汽車廠商紛紛成立晶片部門致力研發自家車用晶片，或與半導體公司簽訂長期供應契約，以擺脫晶片短缺的困境。

導入Gen AI並提高供應鏈可見度、可溯性、透明度為持續成長的策略

順應半導體產業持續發展，高階主管的首要營運策略仍是人才發展與留任，52%的受訪者表示非常擔憂人才與勞動力短缺問題，鄭安志表示雖然人工智慧應用可當作緩解人才短缺的輔助工具，但台灣面臨少子化的現象，企業可透過加強「培育未來人才庫」，應用興新科技、導入混合辦公模式以及透過招聘非傳統人才等方式，在緊張的勞動力市場中擴大人才的儲備。

此外，半導體產業未來三年發展策略重點包含「導入生成式人工智慧」，根據 KPMG《generative AI survey report：Technology, Media, and Telecom》報告指出，60%的科技業高階主管非常認同企業導入Gen AI以後，將比同業擁有更多的競爭優勢，鄭安志也建議企業應即早制定 Gen AI 策略，獲得市場先驅優勢，為企業儲備成功能量。

此外，在先進科技的驅動下，半導體供應鏈能夠透過擁抱「智慧供應鏈」幫助企業提升效率降低錯誤，同時提高供應鏈可見度、可溯性、透明度，使企業擁有能力大幅降低供應鏈中斷的事件發生，更靈活敏捷應對供應鏈風險。